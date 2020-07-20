Масове вакцинування у світі проти коронавірусу почнеться в середині 2021 року.

Такі прогнози робить Всесвітня організація охорони здоров’я, заявила заступник глави організації Сумія Свамінатан

Вона зазначила, що на цей момент понад 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування, і є надія, що деякі з них спрацюють.

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Перші результати можна буде отримати вже на початку 2021 року.

Згідно з останніми дослідженнями, антитіла до коронавірусу можуть зникати через деякий час.

Свамінатан вважає, що це не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

Вакцина від коронавірусу

У світі розробляють 200 потенційно дієвих вакцин, з яких близько 20 вже тестують на людях.

У Всесвітній організації охорони здоров’я найближчим часом планують визначитися з переліком критеріїв, за якими будуть оцінювати їх ефективність.

Перші випробування вакцини від Covid-19, яку розробляє американська біотехнологічна компанія Moderna, пройшли успішно. Результати позитивні шодо імунної відповіді людського організму.