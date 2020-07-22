Літо – найспекотніший сезон в році, через це потрібно уважно стежити за температурою і часом, який ви проводите під сонцем, щоб уникнути сонячного удару.

Сонячний удар – неприємні відчуття, що супроводжуються головним болем, нудотою, прискореним диханням, після того, як людина довго перебувала під сонцем.

Симптоми:

слабкість;

блювота;

іноді температура перевищує 40 ° С;

порушення пульсу;

судоми;

болі в животі;

задишка;

потемніння в очах;

почервоніння шкіри;

затримка сечовипускання;

хитка хода.

Так само класифікують сонячний удар на легку, середню і важку ступінь. Важка ступінь в 30% випадків може привести до летального результату.

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Перша допомога:

Якщо сонячний удар все-таки стався, то не варто братися оцінювати самостійно стан потерпілого, а негайно зателефонувати в швидку, надавши при цьому першу допомогу:

постаратися ізолювати потерпілого від тепла;

вивести в прохолодне приміщення;

якщо свідомість людини порушено, дати понюхати нашатирний спирт;

потерти мочки вух;

клацнути по носі;

роздягнути людину настільки, наскільки це можливо, щоб уникнути ще більшого перегріву від одягу;

до чола і під потилицю слід покласти холодні компреси з рушників, шматочків льоду або ж пляшку з холодною водою ;

; при утрудненому пересуванні облити хворого холодною водою;

Профілактика:

Щоб уникнути удару потрібно не забувати виходити на вулицю в головному уборі і, по можливості, менше знаходитися під сонцем. Краще для захисту підходять світлі головні убори, ніж темні, так як другі мають властивість поглинати тепло. У спекотні дні наполегливо рекомендується утриматися від вживання алкоголю, так як він є одним з головних чинників виникнення сонячного удару. Так само небажано перебувати на сонці людям які:

мають зайву вагу;

гормональні порушення;

алергію;

не дотримуються достатнього питного режиму або приймають сечогінні засоби;

носять щільний, прогумований, синтетичний одяг.

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Джерело: mcrb.by