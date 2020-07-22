Хороший, якісний сон при сучасному ритмі життя дуже важливий. Ми зібрали для вас кілька порад, завдяки яким ви зможете поліпшити якість свого сну.

Режим. Дуже важливо лягати та вставати в один і той же час. Навіть на вихідних рекомендується прокидатися в той же час, що і в будні. Це допоможе зберегти циркадні ритми організму.

Якщо втомилися, зробіть перерву на сон. Якщо ви поспите після обіду не більше 45 хвилин, ваш організм знову стане бадьорим, а ефективність підвищиться.

Позбавтесь шкідливих звичок. Рекомендується за 4 години до сну відмовитися від вживання алкогольних напоїв і куріння.

Менше вживайте кофеїновмісні продукти. Для того, щоб швидко заснути, необхідно відмовитися від подібних продуктів не менше, ніж за 6 годин до сну.

Вечеряйте не менше ніж за 4 години до сну. Якщо ж вам хочеться їсти, то краще за все зробити легкий перекус.

Відмовтеся від фізичних навантажень перед сном. Спорт за кілька годин до сну може негативно позначитися на його якості.

Обирайте якісні та натуральні постільні приналежності. Йдеться про піжаму, постільну білизну, ковдру, подушку і т.д. Вони повинні бути з натуральних тканин і наповнювачів. Також варто подбати про зручний матрац.

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Провітрюйте приміщення перед сном. Для того, щоб швидко заснути і якісно виспатися, необхідно, щоб в кімнаті була комфортна температура і вдосталь свіжого повітря.

Приберіть все, що може відвернути вас від сну. Вимкніть всю техніку, світло та інші дратівливі об’єкти. У спальні має бути темно.

Ліжко має бути для сну. Не працюйте в місці, де відпочиваєте і спите. Якщо ви любите сидіти з ноутбуком у ліжку, ваш мозок звикне до цього і коли прийде час спати, він не зможе переключитися на потрібний режим. Запам’ятайте, ліжко призначене для сну і сексу.