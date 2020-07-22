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Як зробити антисептик в домашніх умовах – рецепт ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я поділилася рецептом антисептика для рук, який можна зробити власноруч.

Необхідні інгредієнти для антибактеріального гелю можна знайти у будь-якій аптеці.

Як зробити антисептик своїми руками?

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Інгредієнти:

  • 83 мл етилового спирту 96%;
  • 4 мл перекису водню 3%;
  • 1,4 мл гліцерину 98%.

Приготування:

Змішати інгредієнти, додати трохи дистильованої або кип’яченої води.

За даними ВООЗ, такий антисептик варто відкласти на 72 години, а лише потім використовувати.

Обробляти руки засобом треба не менше 30 секунд. Особливу увагу варто приділяти нігтям.

Як зробити антисептик для рук - рецепт ВООЗ

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.

Джерело: ВООЗ

Фото: Pixabay

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