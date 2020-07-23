Харчове отруєння: симптоми, лікування, профілактика

Харчове отруєння — неприємна, а інколи й небезпечна недуга, яка не шкодує ні дітей, ні дорослих. Про те, як розпізнати перші симптоми та уникнути інфікування, читайте на Фактах ICTV.

Що таке харчове отруєння?

Харчове отруєння — це захворювання, яке виникає після споживання продуктів, що містили шкідливі мікроорганізми чи отруйні речовини. Зазвичай хвороба протікає у легкій формі, однак інколи може призвести до смерті.

Існує два типи отруєнь: немікробні, що виникають через отруйні речовини(рослини, хімікати, гриби) та мікробні, отримані у результаті роботи бактерій та паразитів, що живуть у харчових продуктах.

Статистика хворих

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість харчових отруєнь щорічно збільшується. За інформацією п’ятирічної давнини, внаслідок цієї недуги кожного року помирають понад 2 мільйони людей. З них більше як 75% – діти до 14 років. Динаміка зростання захворюваності щороку складає 10 – 12%. Цікавий факт, у 90% людей токсикоінфекція виникає по їх же вині.

Симптоми

Як правило перші симптоми отруєння з’являються протягом 2-6 годин після потрапляння в шлунок неякісних продуктів. Прогресування хвороби залежить від кількості спожитої їжі та стану здоров’я. Однак, до типових проявів харчового отруєння належать:

різкий біль в животі

діарея

нудота і блювання

зневоднення організму

відсутність апетиту та слабкість

підвищення температури

Продукти, які найчастіше викликають отруєння

Зазвичай харчове отруєння виникає після вживання зіпсованої чи неякісної їжі. Найчастіше розлад травлення викликають такі продукти:

молоко та м’ясо

гриби

яйця

консерви

риба та морепродукти

кондитерські вироби

немиті фрукти та овочі

Лікування

Займатися самолікуванням не рекомендовано, втім перша допомога покращить стан людини та зробить перебіг хвороби набагато легшим. Для цього потрібно:

випити декілька склянок води та викликати блювоту. Це допоможе очистити шлунок

дотримуватися дієти: вживати овочеві супи, каші, бульйони

виключити з раціону жирне, смажене, алкоголь та кофеїн

відновити водний баланс

вживати сорбенти для швидкого виведення токсинів з організму

забезпечити постільний режим та спокій

Проте, якщо діарея триває більше ніж 3 дні, температура тіла вище 39 градусів, є порушення зору і галюцинації, терміново необхідно звернутися за допомогою до лікаря.

Профілактика

Для того, щоб зменшити ризики зараження, необхідно керуватися наступними порадами:

дотримуватися правил санітарної гігієни на кухні

ретельно мити фрукти та овочі перед споживанням

перевіряти зовнішній вигляд,температуру зберігання та термін придатності продуктів харчування

мити руки перед їжею, після відвідування громадських місць та туалету

здійснювати термічну обробку продуктів

зберігати сирі продукти окремо від готових страв

уникати вживання підозрілих грибів та ягід

Пам’ятайте, що профілактика може убезпечити вас та ваших рідних від харчового отруєння. Раніше Факти ICTV писали про те, як захиститися від кліщів та як лікувати сонячний удар.

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