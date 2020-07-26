PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Чи поширюється Covid-19 через воду у басейнах та джакузі

Доказів поширення збудника коронавірусу через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах немає.

Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.

Італійські дослідники заявляють, що докази наявності Covid-19 у воді дуже мізерні. Крім того, немає доказів і щодо того, чи присутній коронавірус у поверхневих, підземних водах.

Читайте: Чи можна заразитися Covid-19 на пляжі – інфекціоніст назвав найнебезпечніші місця

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

Тому можна зродити висновки, що можливість поширення коронавірусу на пляжах можлива лише через велике скупчення людей. Водночас не важливо у воді чи на суші перебувають відпочивальники.

Чи поширюється Covid-19 через воду у басейнах та джакузі

Чи поширюється Covid-19 через воду у басейнах та джакузі

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 26 липня зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка