Чи поширюється Covid-19 через воду у басейнах та джакузі

Доказів поширення збудника коронавірусу через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах немає.
Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.
Італійські дослідники заявляють, що докази наявності Covid-19 у воді дуже мізерні. Крім того, немає доказів і щодо того, чи присутній коронавірус у поверхневих, підземних водах.
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Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.
Тому можна зродити висновки, що можливість поширення коронавірусу на пляжах можлива лише через велике скупчення людей. Водночас не важливо у воді чи на суші перебувають відпочивальники.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 26 липня зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.