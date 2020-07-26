Чи поширюється Covid-19 через воду у басейнах та джакузі

Доказів поширення збудника коронавірусу через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах немає.

Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають.

Італійські дослідники заявляють, що докази наявності Covid-19 у воді дуже мізерні. Крім того, немає доказів і щодо того, чи присутній коронавірус у поверхневих, підземних водах.

Читайте: Чи можна заразитися Covid-19 на пляжі – інфекціоніст назвав найнебезпечніші місця

Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося.

Тому можна зродити висновки, що можливість поширення коронавірусу на пляжах можлива лише через велике скупчення людей. Водночас не важливо у воді чи на суші перебувають відпочивальники.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 26 липня зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.