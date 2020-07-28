8 липня країни світу відзначають Міжнародний день боротьби з гепатитами. Саме в цей день народився вчений Баруха Бламберг, який відкрив вірус одного з видів гепатиту.

Вірусні гепатити — це інфекційні захворювання, які порушують функцію печінки. Сьогодні у світі відомо 6 різновидів гепатитів, але в Україні найпоширеніші лише три з них. Проблема поширення гепатиту зумовлена живучістю вірусу (поза межами людського тіла вірус здатний інфікувати організм впродовж семи діб різними шляхами).

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Найчастіше гепатит поширюється через пологи від матері до новонародженого або через інфіковану кров. Вірус може передатися також через шкіру, слину, менструальні, вагінальні виділення та сім’яну рідину. Передати захворювання іншій людині можна під час нанесення татуювань або незахищеного статевого акту. Користування лезом для гоління та різних предметів, що можуть бути заражені кров’ю, теж не обіцяють нічого хорошого. Не варто забувати про гігієнічні заходи під час відвідування стоматолога, хірурга, косметолога чи інших б’юті-майстрів, адже процедури фешн-лікарів теж можуть обернутися захворюванням при неправильній стерилізації інструментів.

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Пам’ятайте: профілактика безпечніше та приємніше, ніж лікування постфактум. Бережіть своє здоров’я.