Що таке гепатит
Гепатит – це запалення печінки, яке викликають віруси. Існує 5 основних вірусів (типів) гепатиту: A, B, C, D і E.
Також гепатит можуть викликати токсичні речовини, алкоголь, наркотики або лікарські препарати, а також аутоімунні захворювання.
Гепатит А: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит А (HAV) – захворювання печінки, викликане даним типом.
Симптоми: жовтяниця, нудота і блювота, біль у животі, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, гостра печінкова недостатність.
Способи передавання: під час вживання заражених продуктів харчування або води, вірус присутній у фекаліях інфікованих людей. Може передаватися під час контакту з хворим, через предмети спільного побуту.
Профілактика: вживати лише чисті продуті харчування, не пити воду сумнівного походження, дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контактів з хворими.
Гепатит В: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит B (HBV) – захворювання печінки, викликане типом В.
Симптоми: жовтяниця, запори, нудота і блювота, головний біль, загальна слабкість, болі у суглобах, тупий біль у районі печінки, зниження апетиту і порушення сну.
Способи передавання: через кров, сперму або інші рідини інфікованого, а також від матері до дитини. Заразитися можна під час переливання крові, медичних і косметичних процедур з використанням нестерильних інструментів.
Профілактика: не контактувати з хворим, дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за стерильністю інструментів, які використовують в медустановах і салонах, користуватися презервативами під час статевих стосунків.
Гепатит С: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит С (HCV) – захворювання печінки, викликане типом С.
Симптоми: жовтяниця, свербіж і поява на шкірі судинних зірочок, різка втрата ваги і відсутність апетиту, нудота, запор або діарея, збільшення живота, болі у суглобах і в правому підребер’ї, загальна слабкість.
Способи передавання: через контакт з інфікованою кров’ю, під час переливання, ін’єкцій нестерильними інструментами.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за стерильністю голок, косметичних інструментів в лікарнях і салонах, користуватися презервативами під час статевих стосунків.
Гепатит D: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит D (HDV) – захворювання печінки, викликане одразу двома вірусами В і D.
Симптоми: підвищення температури, лихоманка, носові кровотечі, болі у правому підребер’ї, потемніння кольору сечі, нудота і блювота, збільшення живота.
Способи передавання: від матері до дитини або під час контакту з кров’ю, іншими рідинами хворого.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни та уникати контактів з хворими.
Гепатит Е: симптоми, як передається, профілактика
Гепатит Е (HEV) – захворювання печінки, викликане типом Е.
Симптоми: підвищення температури, нудота і блювота, відсутність апетиту, біль в області живота, шкірний висип, жовтяниця, чорна сеча і бліді випорожнення, збільшення печінки.
Способи передавання: під час вживання заражених продуктів або води.
Профілактика: дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контактів з хворими.
Аналізи на гепатит
Аналізи на гепатити можна здати в державних і приватних клініках України.
Фахівці радять їх здавати:
- під час появи симптомів (всі типи);
- після контакту з потенційним хворим (всі типи);
- після незахищеного статевого акту або зміни партнера (В, С);
- під час затримки сечовипускання (А);
- під час підготовки до операції (В, С);
- під час підготовки до вакцинації (В).
Щеплення від гепатиту
Нині в світі існують вакцини від гепатитів типів А і В.
Від гепатиту А вакцинують лише за показаннями.
Проти гепатиту В в Україні вакцинують обов’язково з 2002 року.
Проти гепатиту С, найнебезпечнішого типу, вакцини немає.
Статистика захворювання на гепатит в Україні
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на липень 2019 року, в Україні вірусним гепатитом С інфіковано понад 2 млн. осіб, гепатитом В – понад 600 тис.
Водночас більшість людей не знають про свою хворобу, у багатьох вона протікає безсимптомно.
Як уберегтися від гепатиту – поради лікаря
За словами лікаря і медичного блогера Дениса Армана, найнебезпечнішими є типи гепатиту В і С.
Для того, щоб уберегти себе від захворювання, потрібно дотримуватися таких правил:
- відмовитися від тату – вірус може бути не лише на інструментах, а й у фарбі;
- ходити на манікюр зі своїм інструментом;
- користуватися послугами тих стоматологів, які для стерилізації інструменту використовують автоклав або сухожарову шафу;
- бути розбірливим в інтимних відносинах, користуватися презервативами, особливо під час випадкових або нетривалих статевих зв’язків;
- відмовитися від вживання наркотиків.