Як не захворіти на гепатит: симптоми та поради лікаря

28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Його запровадили, щоб вкотре нагадати про небезпеку захворювання та проінформувати про види і симптоми хвороби.

Дату обрали невипадково: 28 липня народився Барух Бламберг, науковець, який відкрив вірус гепатиту В і розробив вакцину проти нього.

У Всесвітній день боротьби з гепатитом Факти ICTV підготували матеріал про те, що таке гепатит, види і симптоми, а також як уберегти себе від хвороби.