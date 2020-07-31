Згідно зі статистикою від університету Джона Гопкінса, станом на 31 липня статистика коронавірусу у світі подолала відмітку 17 млн.

В усьому світі було виявлено 17 238 832 випадки коронавірусу, 10 085 296 людей одужали та ще 671 983 летальних випадки.

За добу захворіло 281 069 нових випадків захворювання.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США — 4 493 661;

Бразилія — 2 610 102;

Індія — 1 582 028;

Росія — 832 993;

Південна Африка — 482 169.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США — 152 040;

Бразилія — 91 263;

Велика Британія — 46 084;

Мексика — 46 тис.;

Італія — 35 132.

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У списку країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна посідає 33 місце. Станом на 31 липня у країні зафіксовано 70 300 хворих.

Кордони ЄС та коронавірус

Кожні два тижні офіційне представництво Євросоюзу публікує перелік країн так званої зеленої зони.

В опублікованому 30 липня документі України у переліку знову немає. Його складають, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країнах та кількості активних хворих на 100 тис. населення.

Громадяни країн, які є в списку, отримують право на вільний перетин кордону єврозони – без додаткових довідок та обов’язкової обсервації.

Для туристів із інших країн світу (окрім термінових випадків) в’їзд на територію ЄС наразі заборонено.

За статистикою коронавірусу в світі на 30 липня інфікування було зафіксовано у 16 957 763 осіб.