Як правильно обрати стиглий кавун: основні поради

Літо асоціюється у нас зі смаком свіжих ягід, фруктів та овочів, тож після середини літа, коли закінчилась полуниця, черешня, чорниці, на прилавках з’являються кавуни. Коли їх можна купувати, як вибрати солодкий, який сорт найсмачніший, та як відрізнити хлопчика від дівчинки допоможуть поради Фактів ICTV.

Коли купувати?

Ранні кавуни, які продають ще з початку липня, вирощені в тепличних умовах і з великою кількістю нітратів можуть призвести до дисбактеріозу і навіть гастриту, тому навіть якщо сильно хочеться, краще утриматись і зачекати кілька тижнів.

Найкраще купувати кавун у середині серпня, тоді він вирощений в природніх умовах і з мінімальною кількістю нітратів та нітритів.

Де краще купувати?

на агропродовольчих ринках

у магазинах, супермаркетах

на спеціалізованих ярмарках, затверджених місцевою адміністрацією

Купуючи кавун на стихійних ринках і біля дороги, ви не контролюєте якість, тому смакування цього плоду може завдати більше шкоди, ніж користі. Обов’язково запитуйте у продавця документи на його товар!

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Які сорти кавунів найсмачніші?

Є сорти кавунів, які доставляють в Україну з-за кордону, але фермери кажуть, що кавун як ягода – смачний поки свіжий, тому краще обирати український плід. На нашому ринку найбільший попит мають кавуни сорту: «Альянс», «Княжич», «Таврійський» та «Голопристанський», тож перед покупкою запитайте у продавця назву сорту.

Як за зовнішнім виглядом обрати кавун?

Справді стиглий кавун повинен бути середніх розмірів 5-8 кілограмів, часто великі кавуни бувають несмачними. На вигляд шкірка має бути контрастною, темні та світлі смуги чітко позначені, це свідчить про зрілість. Чим яскравіший і чіткіший візерунок – тим більше шансів, що перед вами природно вирощений кавун. Також у спілого кавуна шкірка повинна бути достатньо твердою, такою, що нігтем не проколиться. Пляма на місці контакту кавуна з землею повинна бути насичено-жовтою, або темно-оранжевою, але аж ніяк не білою.

Постукавши по ньому, якщо звук глухий – кавун не спілий , якщо дзвінкий – це стигла та солодка ягода. Якщо розрізавши його видно жовті, або білі волокна – такий плід буде не смачним.

Хвостик

Хвостик повинен бути сухим. Головне подивитись на перехід хвостика у кавун, якщо краї так званого «ґудзика» сухі, то він добре достиг. Зелений і вологий хвостик це гарантія того, що кавун не дозрів.

Хлопчик чи дівчинка?

Кавуни ділять на хлопчиків і дівчаток. Останніх вважають солодшими та з меншою кількістю кісточок, тому їх вибирають частіше. У хлопчика низ ягоди більш опуклий і кружечок маленький, а у дівчаток плаский з великими кружечком.

Також нагадаємо, що в Україні був вирощений найбільший кавун вагою 119 кг.