5 тропічних фруктів, які варто вживати частіше

Окрім звичних яблук, вишень, полуниці та абрикосів є смачні і корисні тропічні фрукти, які все іще залишаються для українців екзотичними. Кумкват, маракуя, авокадо, папая, ківі у підбірці Фактів ICTV, які варто долучити до свого раціону.

Кумкват – невеликий помаранчевий фрукт, схожий на апельсин. Щоденне споживання такого фрукта у невеликій кількості допомагає боротися зі стресом та інфекційними захворюваннями. Кумкват не менш корисний для покращення вигляду волосся, нігтів та шкіри.

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Маракуя (плід пристрасті) – фіолетовий або жовтий фрукт довгастої форми, з м’якоттю та їстівними кісточками усередині. Маракуя містить високий вміст вітаміну А, який потрібен для шкіри, зору та імунної системи, і вітаміну С, який є чудовим антиоксидантом, що покращує приплив крові, зокрема до мозку та нервової системи.

М’якоть пристрасних фруктів містить багато харчових волокон. А клітковина є важливою складовою кожної дієти. Це допомагає регулювати роботу травної системи та підтримувати кишечник здоровим.

Також цей тропічний фрукт рекомендовано вживати людям з цукровим діабетом, оскільки він має низький глікемічний індекс (Gl), саме тому після його споживання не виникає різкого підвищення рівня цукру в крові.

Усім відоме авокадо насправді є фруктом. Існує декілька клінічних досліджень, які показують, що його споживання допомагає підтримувати серцево-судинне здоров’я. Авокадо також містить поживні речовини та біоактивні сполуки, які можуть допомогти зменшити ризик набору зайвої ваги / ожиріння.

Насіння авокадо можна назвати природним джерелом для профілактики та лікування виразки шлунка через вміст у ньому корисних речовин.

Карика папая – відомий у всьому світі фрукт, поширений в тропічних та субтропічних регіонах. М’якоть містить вітаміни А, С та Е, вітаміни групи В, такі як пантотенова кислота та фолати, мінерали: магній та калій, а також харчові волокна.

Дослідження показали, що поживні речовини, присутні в його складі, сприятливо впливають на організм, захищаючи його від серцево-судинних захворювань та запобігаючи шкоді, спричиненій вільними радикалами. Також папая допомагає в лікуванні цукрового діабету та зниженні рівня холестерину. Таким чином, м’якоть, та інші частини рослини (листя і насіння) мають антиоксидантну, антигіпертензивну, гіпоглікемічну та гіполіпідемічну дію, що, в свою чергу, може сприяти профілактиці та лікуванню ожиріння, а також пов’язаних з ними порушень обміну речовин.

Ківі відомий як “цар фруктів”, з надзвичайно високим вмістом вітаміну С та збалансованим поживним складом мінералів, клітковини та деяких корисних для здоров’я метаболітів, які мають важливе значення для здоров’я людини.

Ківі містить вітамін K, сліди кальцію і фосфору, які сприяють здоров’ю кісток. Споживання такого вітаміну допомагає запобігти остеопороз. Вітамін К також відіграє важливу роль у згортанні крові. Один ківі забезпечує 23-30% добової потреби у вітаміні дорослої людини.

Вище згаданий фрукт забезпечує організм вітаміном Е. Антиоксидантні властивості вітаміну Е та його здатність захищати шкіру від дії сонця можуть запобігти шкірним хворобам.

Фрукти стали причиною проведення різноманітних свят та фестивалів, як от у Франції. Ще з 1933 року у містечку Ментон проходить феєричний фестиваль лимонів. Під час свята люди із захопленням спостерігають за величезними скульптурами, зробленими з лимонів, апельсинів тощо. Фестиваль заворожує своєю величністю та оригінальністю, оскільки кожного року фігури, зроблені з фруктів, не повторюються.

Фото: Burst, Unsplash

Джерела: PubMed, Medical News Today, Sciencedirect.