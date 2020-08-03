Це безумство: британцеві, у якого відпав пеніс, виростили новий на руці

У британця Малкольма Макдональда буквально відпав пеніс через жахливе зараження крові – але у нього виріс новий на його руці завдяки лікарям.

Спеціалісти повинні були перемістити орган у потрібне місце ще два роки тому, але весь час щось заважало, а нещодавно процес зупинила пандемія коронавірусу. Через це Макдональд ходить із пенісом на руці вже чотири роки.

– Навіть я не звик до цього. Але коли ви думаєте про це, це дійсно дивно. Те, що вони можуть зробити мені новий пеніс взагалі, неймовірно, але те, що вони можуть виростити його на моїй руці, просто надзвичайно. Це схоже на дивний науково-фантастичний комікс. Але це мій шанс на нормальне життя, – зізнався житель Великої Британії.

Батько двох дітей після втрати статевого органу став відлюдником і почав сильно пиячити.

Потім лікар Малкольма розповів йому про професора Девіда Ральфа, який є фахівцем із будівництва пенісів.

У Макдональда взяли частину шкіри з лівої руки і згорнули, щоб сформувати “пеніс” із власними кровоносними судинами і нервами.

Хірурги створили уретру і встановили дві трубки. Водночас ручний насос дозволить йому мати “механічну” ерекцію.

– Звичайно, це безумство – мати пеніс на руці. Але не багато хто зможе похвалитися дизайнерським пенісом, – сказав Малкольм.

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Лікарі пришили пеніс через добу після ушкодження

У Великій Британії хірурги відзначилися успішною операцією, коли пришили чоловікові пеніс через добу після ушкодження.

Виявилося, що чоловік сам відсік собі статевий орган під час нападу шизофренії.

У всьому світі провели лише близько 100 реплантації – повторних приживлень статевого органу.