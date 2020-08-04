Дослідники з Каліфорнійського університету і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM) провели моделювання пандемії коронавірусу.

Згідно з їхніми висновками, відкриття шкіл разом з іншими послаблення карантину (збільшення кількості батьків, які повертаються на роботу, ріст спілкування між людьми) спровокують другу хвилю коронавірусу, яка буде значно масштабнішою, ніж перша.

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За оптимістичним сценарієм можна відстежити 68% контактів людей з позитивним результатом, а за песимістичним – 40%.

Дослідники вважають, що у найгіршому випадку друга хвиля може бути у 2,3 раза масштабнішою за першу.

Варто зазначити, що дослідження проводилися у Великій Британії.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі, загалом станом на 4 серпня у світі зафіксовано 18 193 291 випадок інфікування коронавірусом, за добу захворіли понад 175 тис. людей.

З початку епідемії одужали 10 852 611 пацієнтів, з яких 2 093 405 – у Бразілії.

Джерело: Sky News