З 2022 року до Національного календаря щеплень буде включено вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що така вакцинація проводитиметься тричі: перші два щеплення – у перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.

– Незважаючи на пандемію, ми робимо всі заходи для додаткового розширення Календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики, – сказав Ляшко.

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Заступник очільника МОЗ пояснив, що зараз відомство проводить перемовини з Міністерством фінансів України для того, щоб включити в Державний бюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена до Національного календаря щеплень.

– І розпочнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року, – сказав урядовець.

Довідка

У всьому світі пневмококова інфекція — одна із основних причин смертності серед дітей до 5 років. Згідно з оцінками ВООЗ щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років.

Пневмокок є причиною таких небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріємія та сепсис. У 2018 році зареєстровано 43 випадки пневмококового менінгіту, із них 10 — серед дітей віком до 17 років.

Найбільше випадків серед дитячого населення — 50% (5 осіб) зареєстровано у віці 5–9 років.

Захиститися від захворювання можна, отримавши дозу відповідної вакцини.