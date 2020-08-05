Антитіла до Covid-19 мають 10% населення планети – ВООЗ

Антитіла до коронавірусу мають 10% населення планети.

Про це в під час онлайн-брифінгу повідомила представник ВООЗ Марія Ван Керхе.

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– Більшість досліджень вірусологів показують, що менше 10% населення серопозитивні, тобто були інфіковані і тепер мають антитіла від коронавірусу, – заявила Марія Ван Керхе.

Найвищий ризик заразитися – у працівників охорони здоров’я і поліцейських, і тому серед них показники захворюваності підвищені.

Чи є антитіла до Covid-19 визначає ІФА-тестування. Тест є обов’язковим для медиків, органів влади та силових структур.

Коронавірус у світі

273 тис. нових випадків коронавірусу у світі зафіксували 5 серпня. Загальна кількість заражених сягнула 18 466 594.

Водночас одужали вже 11 058 317 пацієнтів. Жертвами пандемії стали 699 134 особи.

Джерело: ВООЗ