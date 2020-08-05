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Одягніть маску, збережіть життя: новий Google дудл

Google своїм новим дудлом 5 серпня нагадав людству про те, що носіння масок може врятувати життя в розпал поширення Covid-19 у всьому світі.

Натиснувши на Google, пошуковик переведе вас на сторінку результатів пошуку, де попереджається про небезпеку інфікування коронавірусом людей, які не носять маски.

Сторінка Google Doodle Вдягніть маску, збережіть життя також містить корисні поради щодо Covid-19. Основи: носіть маску, мийте руки, тримайте безпечну дистанцію.

Читайте: Профілактика коронавірусу: як захиститися від Covid-19

Google дудл 5 серпня: Одягніть маску, врятуйте життя

Коронавірус у світі

Загалом кількість випадків Covid-19 у світі станом на 5 серпня перевищила 18,5 млн і продовжує зростати. За минулу добу зафіксовано понад 273 тис. нових інфікувань.

Жертвами Covid-19 від початку пандемії стали 699 134 особи, 11 058 317 пацієнтів – одужали.

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