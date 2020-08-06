Вчені встановили, що сперматозоїд рухається не так, як вважалося 350 років. При русі він не розгойдує хвіст у різні боки, а тільки рухає ним в одну сторону.

Дослідження проводили вчені з Великої Британії та Мексики та опублікували його у Science Advances.

У 1677 році голландський натураліст Антоні ван Левенгук описав сперматозоїди, як ”живі анімалкули” з хвостами, які під час плавання рухаються, наче вугрі у воді. З того часу усі дослідження спирались на цю теорію.

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Британські вчені, у своєму дослідженні використали високошвидкісну камеру, а для відстеження руху використали 3D-мікроскоп.

Вчені виявили, що хвіст сперматозоїда не рухається з боку в бік.

– Після кожного удару сперматозоїд перевертається, – каже вчений Гермес Гаделья.

Відкриття може допомогти діагностувати так звану неякісну сперму – понад половина випадків безпліддя пов’язана з репродуктивним здоров’ям чоловіків.

Чоловіча бісексуальність існує

Бісексуальність у чоловіків існує. До такого висновку прийшли вчені з Великої Британії і США.

Вони провели низку досліджень, які підтвердили їх припущення.

Дослідження проводилися для того, щоб встановити справедливість, оскільки жіноча бісексуальність сприймається в суспільстві простіше, ніж чоловіча.

Джерело: Science Advances