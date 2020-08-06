Уряд США вкладає мільярди доларів у вакцини проти Covid-19. Найбільш багатообіцяючими є кандидати Moderna, Pfizer і Novavax.

Уряд США надає фінансування для цих трьох і п’яти інших компаній, які займаються розробкою вакцини.

Влада сподівається отримати 300 млн доз безпечної та ефективної вакцини вже до січня 2021 року.

На першій фазі результати випробувань є багатообіцяючими, проте остаточні висновки можна буде робити після третьої фази.

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Коли вакцина пройде випробування, вона відправиться на затвердження в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Moderna

Минулого тижня дослідники заявили про старт третьої фази, в якій візьмуть участь 30 тис. людей. Друга фаза проходила з травня.

Поки опубліковані результати лише першої фази. Згідно з ними вакцина викликала імунну відповідь, що і хотіли бачити дослідники. Чим більша доза, тим вище імунна відповідь у людей, які її отримали.

У половини учасників спостерігалися побічні ефекти: втома, озноб, головний біль, біль в м’язах і біль у місці ін’єкції. Це нормальні побічні ефекти вакцини. Чим більше доза, тим сильніші побічні ефекти. У випробуванні третьої фази буде використовуватися середня доза.

Pfizer

У Pfizer є кілька вакцин-кандидатів, що розробляються спільно з німецькою компанією BioNTech. Розробка знаходиться на рівні об’єднаних другої і третьої фази. Випробування проходять на 120 людях у всьому світу.

Якщо випробування буде успішним, Pfizer і BioNTech заявили, що збираються подати заявку на розгляд до регулюючих органів вже в жовтні. Уже до кінця року будуть доступними 100 млн доз, до кінця 2021-го – близько 1,3 млрд.

За результатами досліджень вакцина викликала імунну відповідь і продукувала антитіла.

Люди переносили вакцину добре, а побічні ефекти були легкими або помірними і тривали один або два дні. Серед них були лихоманка, втома.

Novavax

Біотехнологічна компанія Novavax із Меріленду сподівається, що наступного місяця її вакцина пройде третю фазу випробувань.

Поки є опубліковані дані тільки дослідження першої фази, в якій брали участь 131 людина. Після двох доз в учасників дослідження з’явилися антитіла, які можуть протистояти вірусу, в середньому в чотири рази краще, ніж у людей, які одужали від Covid-19.

Вакцина також викликала реакцію імунних клітин, згідно з аналізом 16 випадково обраних добровольців.

Із 106 добровольців, які отримали вакцину, у п’яти були серйозні побічні ефекти, зокрема біль у м’язах, нудота і біль у суглобах, а в одного була невелика температура. Побічні ефекти тривали в середньому два дні.

Вакцину від коронавірусу поставлятимуть в інші країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцину від коронавірусу, яку випустять в США, поставлятимуть і в інші країни. Також вона дуже швидко пошириться по всій країні.

Він також додав, що США мають намір випустити 500 млн доз.