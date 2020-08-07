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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Які ліки від коронавірусу виробництва України тестують – список

Чотири компанії в Україні здійснюють клінічні дослідження препаратів для лікування Covid-19, зокрема, симптоматичного.

Згідно з даними на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я, в нашій країні проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів:

  • АМІЗОН MAKC (АТ Фармак);
  • Аміксин ІС (ТДВ ІНТЕРХІМ);
  • Корвітин (ПАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ);
  • Біовен (ТОВ БІОФАРМА ПЛАЗМА).

Як відомо, ці препарати вже зареєстровані в Україні та продаються в аптеках, але в їхніх інструкціях немає інформації щодо лікування Covid-19.

Нині компанії проводять дослідження, в яких беруть участь люди від 18 до 65+ років.

Читайте: Лікарські засоби з доведеною ефективністю: довідник Rx index 2020

Чи існують ліки проти Covid-19

Станом на 7 серпня 2020 року спеціальних ліків від Covid-19 досі не винайдено.

Нині у світі відомо про препарати, які тільки полегшують симптоми коронавірусної хвороби.

За заявою Всесвітньої організації охорони, поки немає підтверджень, що який-небудь препарат може вилікувати Covid-19, або запобігти захворюванню.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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