Коли буде вакцина від коронавірусу – на це питання у світових урядів різні відповіді.

Президент РФ Володимир Путін вже заявив про реєстрацію “першої в світі” вакцини у Росії, а його американський колега Дональд Трамп усе “підганяє” учених.

Росія зареєструвала “першу в світі”

Першу в світі вакцина від коронавірусу зареєстровано в Росії, заявив 11 серпня президент країни Володимир Путін.

Вакцина, розроблена Національним дослідницьким центром ім. Гамалії, офіційно зареєстрована в Міністерстві охорони здоров’я Росії, повідомив Путін.

Президент додав, що випробування вакцини дали позитивні результати, і у всіх добровольців сформувався імунітет до коронавірусу.

Путін повідомив, що щеплення навіть зробила його дочка, яка після цього одужала.

Вакцина заснована на аденовірусі та містить мертві частинки Covid-19, які не можуть розмножуватися і тому безпечні.

Російська вакцина від коронавірусу надійде в цивільний обіг 1 січня.

Читайте: Росія намагалася викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19 – Лондон

У США вірять, що вакцину дозволять у листопаді

Навіть якщо виправдаються найоптимістичніші прогнози і вакцина проти Covid-19 буде дозволена для використання в США в листопаді, переважна більшість американців зможе зробити щеплення не раніше весни або літа наступного року.

Такий ймовірний графік прозвучав в інтерв’ю і у зауваженнях провідних американських фахівців.

Ці коментарі суперечать заяві президента Дональда Трампа, який сказав, що вакцина може бути готова до дня виборів 3 листопада, адже він усіх “підштовхує”.

– Я твердо впевнений, що до кінця року у нас буде вакцина, і вона буде введена в експлуатацію, можливо, навіть після того, як ми її отримаємо, – сказав американський лідер.

Велика Британія чекає на Різдво

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив 21 липня, що у “найкращому випадку” вакцина від Covid-19 буде готова до Різдва.

Ця заява прозвучала після того, як вчені з Оксфордського університету виявили, що вакцина, яку вони розробляють, викликала “гарну імунну відповідь майже у всіх піддослідних”.

Хенкок також пообіцяв зробити вакцину доступною для інших країн.

– Ми рекомендуватимемо вакцину тільки тоді, коли знатимемо, що вона клінічно безпечна, – сказав міністр.

Джерело: AA, Euronews, hindustantimes