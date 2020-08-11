Коли буде вакцина від коронавірусу – на це питання у світових урядів різні відповіді.
Президент РФ Володимир Путін вже заявив про реєстрацію “першої в світі” вакцини у Росії, а його американський колега Дональд Трамп усе “підганяє” учених.
Росія зареєструвала “першу в світі”
Першу в світі вакцина від коронавірусу зареєстровано в Росії, заявив 11 серпня президент країни Володимир Путін.
Вакцина, розроблена Національним дослідницьким центром ім. Гамалії, офіційно зареєстрована в Міністерстві охорони здоров’я Росії, повідомив Путін.
Президент додав, що випробування вакцини дали позитивні результати, і у всіх добровольців сформувався імунітет до коронавірусу.
Путін повідомив, що щеплення навіть зробила його дочка, яка після цього одужала.
Вакцина заснована на аденовірусі та містить мертві частинки Covid-19, які не можуть розмножуватися і тому безпечні.
Російська вакцина від коронавірусу надійде в цивільний обіг 1 січня.
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У США вірять, що вакцину дозволять у листопаді
Навіть якщо виправдаються найоптимістичніші прогнози і вакцина проти Covid-19 буде дозволена для використання в США в листопаді, переважна більшість американців зможе зробити щеплення не раніше весни або літа наступного року.
Такий ймовірний графік прозвучав в інтерв’ю і у зауваженнях провідних американських фахівців.
Ці коментарі суперечать заяві президента Дональда Трампа, який сказав, що вакцина може бути готова до дня виборів 3 листопада, адже він усіх “підштовхує”.
– Я твердо впевнений, що до кінця року у нас буде вакцина, і вона буде введена в експлуатацію, можливо, навіть після того, як ми її отримаємо, – сказав американський лідер.
Велика Британія чекає на Різдво
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив 21 липня, що у “найкращому випадку” вакцина від Covid-19 буде готова до Різдва.
Ця заява прозвучала після того, як вчені з Оксфордського університету виявили, що вакцина, яку вони розробляють, викликала “гарну імунну відповідь майже у всіх піддослідних”.
Хенкок також пообіцяв зробити вакцину доступною для інших країн.
– Ми рекомендуватимемо вакцину тільки тоді, коли знатимемо, що вона клінічно безпечна, – сказав міністр.
Джерело: AA, Euronews, hindustantimes