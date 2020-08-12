2020 рік запам’ятається багатьом боротьбою з коронавірусною хворобою. І швидко з’явилися містичні засоби, які дозволяють подолати Covid-19.

Стосується це як і препаратів, так і речей повсякденного побуту, які мали б захистити людей від інфекції.

Панічні настрої у суспільстві тривалий час сприяли тому, що люди шукали будь-який метод, який допоможе їм знизити шанси захворювання на коронавірус.

Але вони не завжди спрацьовували.

Факти ICTV розповідають про реальні та псевдовинаходи, які направлені на боротьбу з Covid-19.

Дивні винаходи

За час пандемії не обійшлося і без дуже дивних винаходів, мета яких була чи то справді захистити людей від коронавірусу, чи то просто нажитися будь-яким чином.

Наприклад, індійська компанія Siyaram’s випустила одяг з так званої анти-коронавірусної тканини. Вона нібито ефективна проти 99,94% часток коронавірусу, які потрапляють на тканину.

У своїй заяві компанія стверджувала, що новинку тестували у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Ми запустили наш асортимент анти-коронавірусної тканини після проведення належних досліджень та збору даних, випробувавши тканину в сертифікованій ВООЗ та затвердженій урядом індійській лабораторії, відомій австралійській лабораторії з використанням міжнародно прийнятих протоколів, – заявив віце-президент компанії Шрідхар Соні.

Однак науковці звертають увагу на те, що нині не доведено, що одяг є значним розповсюджувачем Covid-19. Тому, навіть якщо тканина і працює, це не робить її основним захистом від інфекції.

Ще однією цікавою новинкою став хліб, який мав би підвищити імунітет від коронавірусу. Однак дуже швидко цей продукт прибрали з прилавків, адже було зрозуміло, що подібні речі лише вводять в оману людей.

– Дивні речі, робить Covid-19: Modern Foods щойно випустив хліб, який може допомогти підвищити імунітет куркумою, імбиром, гвоздикою, перцем, кмином, – відреагував на новинку в Twitter бізнесмен Ллойд Матіас.

Він також жартував про те, що можливо невдовзі ми побачимо ліжка з апаратами для вентиляції легень.

Strange things #COVID19 does: Modern Foods has just launched a bread that can help boost immunity with turmeric, ginger, clove, pepper, cumin and jaggery. What’s more a free face mask!???? Won’t be before we have offers guaranteeing an ICU bed with a ventilator? pic.twitter.com/eqlvR4tw7U — Lloyd Mathias (@LloydMathias) July 16, 2020

Щось подібне справді сталося, і в деяких країнах рекламували матраци з антикоронавірусним покриттям. В азіатських державах швидко повідомили поліцію про ці чудо-матраци.

І не лише в країнах Сходу відбувається подібне. Російська актриса Ірина Горбачова дала інтерв’ю Євгену Черняку, на яке прийшла з тейпом на шиї. Вона заявила, що таким чином захищається від коронавірусу.

– Це тейпи, які просочені ліками, які нині у розробці. І коли з мене повітря виходить, то стає стерильним, і входить – стерильний, – сказала Горбачова.

Однак тейпи використовують для того, щоб захищати суглоби після травми. Вважається, що вони захищають від повторного травмування та гострого болю, а також покращують загоєння ран.

Не зрозуміло яким чином, навіть з експериментальними ліками тейпи впливають на очищення кисню, який потрапляє в організм.

А нещодавно з’явилася цікавинка від РФ, на яку вже встигли відреагувати багато країн та організацій.

Гонка за вакциною

Розроблення вакцини ведеться неймовірними темпами багатьма країнами і компаніями. Нині тести на людях проходять близько 30 вакцин, ще 135 знаходяться у розробці.

Зрозуміло, що це перетворилося та таку собі гонку, в якій задіяли всі доступні ресурси, щоб якомога швидше завершити розроблення вакцини, адже коронавірус навряд чи кудись зникне.

– У Бразилії був звичайний підйом, як і всюди на початку, потім все пішло на спад, всі заспокоїлися, все добре, і потім у Бразилії настав період для хвороб, що відповідає нашому листопаду, і тепер Бразилія – перша в світі. Країна у чотири-п’ять разів менша за Сполучені Штати – захворюваність і смертність вищі, ніж у США. Ось що таке сезон. І ось це до нас прийде у листопаді-грудні, коли, як відомо, респіраторний сезон. Він трошки варіюється. Припустімо, у грипу в кінці жовтня може бути, може в кінці листопада – залежить від погоди, від багатьох змін. Але у всіх респіраторних вірусів є сезон. Чи буде сезон у Covid-19? Нам важко сказати. Ми не жили цілий рік з ним, ми всього шість місяців з ним живемо, – розповів в інтерв’ю УНН епідеміолог Михайло Фаворов.

11 серпня президент РФ Володимир Путін повідомив, що в країні розробили дієву вакцину від коронавірусу, що стало шоком, мабуть, не лише для росіян, але й усього світу.

Донині російська вакцина не значилася як така, що навіть увійшла в першу стадію тестування, а очільник держави вже заявляє про те, що її зареєстрували як таку, що готова до використання.

New York Times вже давно слідкує за станом розроблення вакцин від Covid-19 і пише, що російський препарат лише на першій з трьох стадій тестування на людях.

Це означає, що вона може бути небезпечною для певних груп людей, адже її тестували лише на невеликій кількості піддослідних. Водночас Путін запевняв, що вакцина пройшла всі необхідні перевірки.

У МОЗ Німеччини заявили, що маються сумніви щодо ефективності та безпечності вакцини РФ.

– Позитивний баланс користі та ризику для вакцини має бути продемонстрований, перш ніж її можна буде використовувати в широкому масштабі, – повідомили у німецькому МОЗ.

Тому нині ФРН не збирається замовляти російське напрацювання.

Не залишили поза увагою препарат і американські високопосадовці. Помічниця президента США Дональда Трампа Келліан Конуей розкритикувала створення вакцини в РФ адже вона, на її думку, навіть не дійшла до третьої фази випробувань. Крім того, вона засумнівалася у стандартах її розроблення.

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар сказав, що на перший план має виходити безпечність препарату, а не швидкість його розроблення.

– Важливо не бути першим з вакциною, а отримати вакцину, яка є безпечною, ефективною для мешканців Америки та світу… Нам потрібні прозорі дані Третьої фази, які вказують, що вакцина є безпечною та ефективною, – висловив думку Азар щодо вакцини РФ.

Тобто багато хто має сумніви щодо реальної дієвості вакцини, яка була розроблена настільки швидко. Навіть ті препарати, які вже знаходяться на третій стадії тестування на людях можуть затвердити лише наприкінці 2020 року.

А масову вакцинацію почнуть і того пізніше. Тому скептицизм у цьому випадку не буде зайвим.

ВООЗ звернула увагу на російські заяви і планує переконатися у безпечності вакцини, проаналізувавши дані досліджень.

– ВООЗ підтримує контакти з російськими вченими і владою країни і очікує можливості проаналізувати інформацію про випробування вакцини, – повідомили в організації.

Реальні напрацювання

Доки всі очікують на створення дієвої і безпечної вакцини проти Covid-19, вчені та винахідники з усього світу не полишають спроби зробити наше життя під час пандемії безпечнішим.

Звичайно, ми маємо маски, антисептики і мило, які чудово допомагають у протидії зараженню інфекцією, але ми багато чого і досі не знаємо про неї.

Багато з винаходів ще проходять тестування, і не доступні для широкого загалу. Однак є і такі речі, як безконтактний розпилювач антисептика, який можна побачити і в українських супермаркетах.

Ще рік тому ми не думали про те, що щось подібне може знадобитися. Багато винахідників, зокрема українських, приділяють увагу засобам особистого захисту. Нині вони є єдиною перевіреною можливістю захистити інших від себе.

На початку пандемії одноразові маски розліталися з полиць, тому нині рекомендують використовувати багаторазові маски. Надати їм правильної форми можна і вручну, але є прості пристрої, які допоможуть це зробити і швидше, і на більшому відрізку тканини.

Це лише один з прикладів того, що нині використовують. Більш цікаві речі і досі на стадії напрацювань.

Вчені з Університету Колумбії вже кілька років працюють над новим типом ультрафіолетових ламп, які не шкодитимуть людині і водночас вбиватимуть значну частину шкідливих мікроорганізмів.

У сучасному світі подібне рішення потрібне як ніколи, тому і дослідження значно прискорилися. У червні команда фізика Девіда Бреннера опублікувала дослідження, в якому йдеться про те, що їхня розробка вбиває 99,9% часток коронавірусу у краплях в повітрі.

Також не полишають спроб створити спеціальні фільтри, які б затримували заражені частки, що розповсюджуються у повітрі.

Особливу увагу приділяють саме розповсюдженню інфекції повітряно-крапельним шляхом, особливо у закритих приміщеннях. Нещодавно дослідники з Техаського центру надпровідності в Університеті Х’юстона та Національної лабораторії Гелвестона презентували нагріті нікелеві повітряні фільтри.

Вони здатні вбивати близько 99,8% часток коронавірусу, які потрапляють у систему кондиціонування з кімнати, що значно зменшує шанси зараження.

Однак досі невідомо, наскільки корисною ця система буде в “польових умовах”. Адже не факт, що вона справлятиметься за великої навантаженості.

Пандемія триває, але життя не зупиняється і всі намагаються пристосуватися до цих стресових умов. Звичайно, пройде ще багато часу, доки з’явиться рішення, яке дозволить більше не боятися Covid-19.

До цього часу з’явиться багато цікавих винаходів, але потрібно бути уважним і розрізняти засоби для убезпечення життя і речей, якими просто намагаються нажитися або показати свою перевагу.

Владислав Бомбела