2020 рік запам’ятається багатьом боротьбою з коронавірусною хворобою. І швидко з’явилися містичні засоби, які дозволяють подолати Covid-19.

Стосується це як і препаратів, так і речей повсякденного побуту, які мали б захистити людей від інфекції.

Панічні настрої у суспільстві тривалий час сприяли тому, що люди шукали будь-який метод, який допоможе їм знизити шанси захворювання на коронавірус.

Але вони не завжди спрацьовували.

Факти ICTV розповідають про реальні та псевдовинаходи, які направлені на боротьбу з Covid-19.

За час пандемії не обійшлося і без дуже дивних винаходів, мета яких була чи то справді захистити людей від коронавірусу, чи то просто нажитися будь-яким чином.

Наприклад, індійська компанія Siyaram’s випустила одяг з так званої анти-коронавірусної тканини. Вона нібито ефективна проти 99,94% часток коронавірусу, які потрапляють на тканину.

У своїй заяві компанія стверджувала, що новинку тестували у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Однак науковці звертають увагу на те, що нині не доведено, що одяг є значним розповсюджувачем Covid-19. Тому, навіть якщо тканина і працює, це не робить її основним захистом від інфекції.

Ще однією цікавою новинкою став хліб, який мав би підвищити імунітет від коронавірусу. Однак дуже швидко цей продукт прибрали з прилавків, адже було зрозуміло, що подібні речі лише вводять в оману людей.

Він також жартував про те, що можливо невдовзі ми побачимо ліжка з апаратами для вентиляції легень.

Strange things #COVID19 does: Modern Foods has just launched a bread that can help boost immunity with turmeric, ginger, clove, pepper, cumin and jaggery. What’s more a free face mask!???? Won’t be before we have offers guaranteeing an ICU bed with a ventilator? pic.twitter.com/eqlvR4tw7U

— Lloyd Mathias (@LloydMathias) July 16, 2020