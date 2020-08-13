Сибірська виразка – це інфекційна хвороба, в якій збудником є ​​бактерія Bacillus anthracis. Спори цієї бактерії виділяють токсини, які й викликають певні симптоми і високий відсоток смертності.

Як передається сибірська виразка

Сибірська виразка – зоонозна інфекція, а це означає, що вона передається від тварин людині. Найчастіше це травоїдні тварини: кози, корови і вівці.

Заражається людина, коли спори сибірської виразки ковтаються, вдихаються або потрапляють в організм через садна або порізи. Також люди можуть заразитися, якщо доглядають або беруть участь у забої хворої тварини, або перебувають у контакті з зараженими продуктами тваринного походження: м’ясо, кров, шерсть, шкіра, кістки.

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До слова, сибірка не передається від людини до людини.

Шляхи, якими передається сибірська язва:

контактний – через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за зараженими тваринами; під час земляних робіт, де у ґрунті є спори сибірки;

аліментарний – вживання у їжу м’яса хворої тварини;

аерогенний (повітряно-пиловий) – інгаляція спор;

трансмісивний – укуси комах.

Симптоми сибірської виразки

Інкубаційний період сибірської виразки 2-3 дні, проте коливання можуть бути від кількох годин до 8-14 діб.

Три форми сибірки: шкірна, легенева, кишкова.

У перші години у людини різко підвищується температура до 38–40° і виникає слабкість.

Симптоми:

висока температура тіла;

головний біль;

карбункул (чиряк у народі) зі швидким наростанням набряку та свербіж (шкірна форма);

сильні колючі болі в грудях та задуха (легенева форма);

діарея та блювота з домішками крові, ріжучі болі в животі (кишкова форма).

Лікування сибірської виразки

Сибірка лікується винятково у стаціонарі. Спори збудника чутливі до антибіотиків. Проте не варто займатися самолікуванням, бо якщо не почати правильне лікування вчасно, то це може призвести до летального випадку.

За найменшої підозри – звертайтеся до лікаря.

Сибірська виразка в Одеській області

В Одеській області зафіксували випадок захворювання людини на сибірську виразку.

Про підозру на захворювання стало відомо ще 7 липня 2020 року, однак хворий не звертався за медичною допомогою. Через місяць його стан значно погіршився.