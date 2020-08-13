Сибірська виразка – це інфекційна хвороба, в якій збудником є бактерія Bacillus anthracis. Спори цієї бактерії виділяють токсини, які й викликають певні симптоми і високий відсоток смертності.
Як передається сибірська виразка
Сибірська виразка – зоонозна інфекція, а це означає, що вона передається від тварин людині. Найчастіше це травоїдні тварини: кози, корови і вівці.
Заражається людина, коли спори сибірської виразки ковтаються, вдихаються або потрапляють в організм через садна або порізи. Також люди можуть заразитися, якщо доглядають або беруть участь у забої хворої тварини, або перебувають у контакті з зараженими продуктами тваринного походження: м’ясо, кров, шерсть, шкіра, кістки.
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До слова, сибірка не передається від людини до людини.
Шляхи, якими передається сибірська язва:
- контактний – через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за зараженими тваринами; під час земляних робіт, де у ґрунті є спори сибірки;
- аліментарний – вживання у їжу м’яса хворої тварини;
- аерогенний (повітряно-пиловий) – інгаляція спор;
- трансмісивний – укуси комах.
Симптоми сибірської виразки
Інкубаційний період сибірської виразки 2-3 дні, проте коливання можуть бути від кількох годин до 8-14 діб.
Три форми сибірки: шкірна, легенева, кишкова.
У перші години у людини різко підвищується температура до 38–40° і виникає слабкість.
Симптоми:
- висока температура тіла;
- головний біль;
- карбункул (чиряк у народі) зі швидким наростанням набряку та свербіж (шкірна форма);
- сильні колючі болі в грудях та задуха (легенева форма);
- діарея та блювота з домішками крові, ріжучі болі в животі (кишкова форма).
Лікування сибірської виразки
Сибірка лікується винятково у стаціонарі. Спори збудника чутливі до антибіотиків. Проте не варто займатися самолікуванням, бо якщо не почати правильне лікування вчасно, то це може призвести до летального випадку.
За найменшої підозри – звертайтеся до лікаря.
Сибірська виразка в Одеській області
В Одеській області зафіксували випадок захворювання людини на сибірську виразку.
Про підозру на захворювання стало відомо ще 7 липня 2020 року, однак хворий не звертався за медичною допомогою. Через місяць його стан значно погіршився.