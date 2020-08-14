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Факти / Lifestyle

ВООЗ не внесла вакцину РФ від Covid-19 у перелік експериментальних препаратів

Всесвітня організація охорони здоров’я не внесла російську вакцину від коронавірусу до переліку тих, які знаходяться на завершальному етапі випробувань.

Хоча ВООЗ внесла дев’ять експериментальних вакцин у механізм інвестування Covax facility. Це дозволяє країнам інвестувати в розробку кількох вакцин, щоб отримати ранній доступ, водночас теоретично забезпечуючи фінансування країн, що розвиваються.

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– Ми не маємо достатньої інформації на цей час для ухвалення рішення, – заявив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейдвард.

За його словами, переговори з РФ тривають, щоб отримати інформацію про стан продукту, випробування, які були проведені.

РФ зареєструвала “першу в світі вакцину” від Covid-19 – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію в Росії першої в світі вакцини від коронавірусу.

За його словами, вакцина формує стійкий імунітет та пройшла усі необхідні перевірки.

Путін додав, що одна з його дочок зробила собі таке щеплення.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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