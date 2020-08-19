Як відрізнити втрату нюху при коронавірусі від грипу

Втрата запаху у випадку захворювання на коронавірус має іншу природу походження, аніж під час звичайного грипу.

Такими є результати нового дослідження європейських науковців.

Під час застуди запах та відчуття смаку у пацієнтів зазвичай дещо погіршуються, а хворі на коронавірус можуть не відрізнити гірке від солодкого.

Втрата запаху у людей з Covid-19 зазвичай стається різко: науковці зробили висновок, що це напряму пов’язано з впливом вірусу на нервову систему людини.

Також у пацієнтів з коронавірусом практично не спостерігаються випадки нежиті – одного із головних симптомів грипу і застуди.

Імунітет до Covid-19

Коронавірус, ймовірно, стане поширеним захворюванням на зразок застуди, тому що імунітет до інфекції зникає вже через три місяці після одужання.

Такими є попередні результати дослідження команди британських вчених з King’s College у Лондоні.

Було проведено спостереження за 90 пацієнтами з Covid-19 – через три місяці лише у 17% пацієнтів зберігався іммунінет до вірусу.