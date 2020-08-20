Після того, як російського політика Олексія Навального терміново госпіталізували в Омську, з’явилися різні припущення, що стало причиною погіршення його стану.

Одним із них є те, що опозиціонера могли отруїти сильним психодислептиком оксибутиратом натрію. Що це за речовина і як вона може впливати на організм людини – читайте в матеріалі.

Назву психодислептик використовують у медицині, коли говорять про речовини, які спричиняють галюцинації. Однією з таких і є оксибутират натрію.

Зовні – це кристалічний порошок білого кольору, який практично не має запаху, але солонуватий на смак. Він легко розчиняється у воді і напоях. Продається бутират у вигляді порошку або рідини.

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Вплив оксибутирату натрію на організм людини

Великі дози цієї речовини впливають на людину як загальна анестезія, а в малих дозах вона діє як снодійне. Крім того, бутират – це синтетичний наркотик. Якщо його використовувати з розрахунку 1,5 грами (це медична доза), то людина розслабляється.

Якщо взяти більше, ніж три грами, то можна відчути ейфорію і надмірне емоційне збудження. А от щоб отруїти людину, у рідину потрібно було додати не менше 20-30 мл бутирату.

Симптоми отруєння

У разі передозування оксибутиратом натрію спостерігається:

втрата свідомості;

блювота;

судоми;

пригнічення дихання (можлива зупинка дихання);

брадикардія (серце робить до 40–50 уд/хв);

зниження температури.

Наразі остаточний діагноз Олексію Навальному лікарі не встановили. Вони все ще чекають на результати досліджень.

Російський політик перебуває в лікарні в Омську, він впав у кому. Лікарі підключили Навального до апарату штучної вентиляції легенів.