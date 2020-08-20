Коронавірус і подорожі: як не підхопити інфекцію в салоні літака

Дослідники Массачусетського інституту технологій в США розрахували ймовірність інфікування коронавірусом в авіасалоні під час подорожей.
Було виокремлено три головні фактори, що можуть спровокувати зараження небезпечним вірусом:
- у салоні має перебувати пасажир з Covid-19;
- під час гучного кашлю або чхання маска людини не зможе стримати передачу частинок зі слизом;
- хворий пасажир має сидіти ближче, ніж рекомендована відстань дистанціювання.
За основу дослідження було взято 3-годинний політ із 100% заповненості місць – у такому разі шанси підхопити Covid-19 становлять один на 4,3 тис.
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Ще одне дослідження провів Інститут медичної вірусології Університету Гете у Франкфурті.
Авіарейсом Тель-Авів – Франкфурт летіли семеро інфікованих пасажирів, які, не знаючи цього, заразилися коронавірусом від менеджера готелю. Внаслідок цього рейсу захворіло ще двоє пасажирів, які сиділи прямо навпроти інфікованих туристів.
А ось на борту рейсу США – Тайвань, який був здійснений 31 березня, було 12 пасажирів з коронавірусом.
Після прибуття тести на виявлення Covid-19 було зроблено всім 328 пасажирам і членам екіпажу. Однак виявилося, що ніхто з них не інфікувався.
Першим і єдиним випадком спалаху коронавірусу на борту літака був рейс з Великої Британії до В’єтнаму на початку березня. Тоді один пасажир інфікував 14 пасажирів та членів екіпажу.
Низькі шанси підхопити коронавірус у літаку дослідники пояснюють декількома факторами – потужна система вентиляції, жорсткі правила безпеки та стеження за їх виконанням – обов’язковість масок, температурний скринінг та ретельна дезінфекція салону.