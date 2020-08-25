ВООЗ назвала лікування коронавірусу плазмою крові експериментальним

Лікування коронавірусу за допомогою плазми крові, яку беруть у пацієнтів, що вже побороли інфекцію, є експериментальним та потребує детальнішого дослідження.

– Ми не можемо назвати його результати інформативними. Наразі ефективність такого лікування не є повною мірою підтверджено, – повідомила заступник очільника ВООЗ Сумія Свамінатан.

Оскільки особливості крові у людей є індивідуальними, таке лікування не можна уніфіковувати для всіх пацієнтів.

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Сумія Свамінатан зазначила, що уряди держав можуть використовувати такий спосіб лікування, але перед цим необхідно ретельно прорахувати усі переваги та ризики.

Думки світових держав також різняться – президент США Дональд Трамп назвав лікування Covid-19 за допомогою плазми крові проривом, а от об’єднання британських вчених схиляються до офіційної заяви ВООЗ.

Доцільність карантину в Європі

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе заявив, що вводити повторний карантин в Європі немає жодного сенсу.

З початку пандемії європейські країни отримали великий досвід боротьби з Covid-19, і зараз ВООЗ перебуває у повній готовності до протидії локальним спалахам інфекції.

Таким чином можна буде запобігти зупинок у роботі освітньої системи, торгівлі та економіки.