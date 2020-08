Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

Читайте: Європі не потрібен повторний карантин – ВООЗ

З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

Watch LIVE for a virtual press briefing following the first meeting of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development %26 a situation update on #COVID19 in the European Region https://t.co/IWegxMLj2E

— WHO/Europe (@WHO_Europe) August 27, 2020