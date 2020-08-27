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Факти / Lifestyle / Здоров'я

ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку

Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

– Смертність від Covid-19 може зрости до зими. У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях, – заявив регіональний директор.

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З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

-Відповідно, зросте кількість інфікувань і госпіталізацій. А смертність від коронавірус у покоління 60+ є високою, – додав Клюге.

ВООЗ назвала лікування коронавірусу

Лікування коронавірусу за допомогою плазми крові, яку беруть у пацієнтів, що вже побороли інфекцію, є експериментальним. У ВООЗ закликають далі проводити детальні дослідження у цьому напрямку.

Уряди держав можуть використовувати такий спосіб лікування, але перед цим необхідно ретельно прорахувати усі переваги та ризики.

Джерело: ВООЗ

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