Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге.

– Смертність від Covid-19 може зрости до зими. У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях, – заявив регіональний директор.

Читайте: Європі не потрібен повторний карантин – ВООЗ

З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

-Відповідно, зросте кількість інфікувань і госпіталізацій. А смертність від коронавірус у покоління 60+ є високою, – додав Клюге.

Watch LIVE for a virtual press briefing following the first meeting of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development %26 a situation update on #COVID19 in the European Region https://t.co/IWegxMLj2E — WHO/Europe (@WHO_Europe) August 27, 2020

ВООЗ назвала лікування коронавірусу

Лікування коронавірусу за допомогою плазми крові, яку беруть у пацієнтів, що вже побороли інфекцію, є експериментальним. У ВООЗ закликають далі проводити детальні дослідження у цьому напрямку.

Уряди держав можуть використовувати такий спосіб лікування, але перед цим необхідно ретельно прорахувати усі переваги та ризики.

Джерело: ВООЗ