Коронавірус вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей – ВООЗ

Пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров’я людей в усьому світі.
Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.
Вірус розповсюдив тривогу та страх, а також порушив роботу служб психічного здоров’я.
– Близько мільярда людей живуть з психічними розладами, три мільйони щороку помирають від вживання алкоголю, а кожні 40 секунд одна людина помирає від самогубства, – наголосив Тедрос Аданом Гебреісус
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У країнах з низьким та середнім рівнем доходу понад 75% людей з психічними та неврологічними проблемами взагалі не отримували жодного лікування.
Під час пандемії, ситуація лише погіршилася, оскільки чимало психіатричних закладів закрилися, а на їхньому місці розгорнулися лікарні для хворих на Covid-19.
ВООЗ прогнозує зростання смертності
Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність серед пацієнтів віком 60+, прогнозують у ВООЗ.
У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях, що призведе до збільшення соціальних контактів.
Джерело: ВООЗ