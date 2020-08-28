Коронавірус вплинув на психічне здоров’я мільйонів людей – ВООЗ

Пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров’я людей в усьому світі.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

Вірус розповсюдив тривогу та страх, а також порушив роботу служб психічного здоров’я.

– Близько мільярда людей живуть з психічними розладами, три мільйони щороку помирають від вживання алкоголю, а кожні 40 секунд одна людина помирає від самогубства, – наголосив Тедрос Аданом Гебреісус

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У країнах з низьким та середнім рівнем доходу понад 75% людей з психічними та неврологічними проблемами взагалі не отримували жодного лікування.

Під час пандемії, ситуація лише погіршилася, оскільки чимало психіатричних закладів закрилися, а на їхньому місці розгорнулися лікарні для хворих на Covid-19.

ВООЗ прогнозує зростання смертності

Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність серед пацієнтів віком 60+, прогнозують у ВООЗ.

У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях, що призведе до збільшення соціальних контактів.

Джерело: ВООЗ