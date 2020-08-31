Хворих у 10 разів більше: імунолог про реальну статистику Covid-19 в Україні

Масові скринінгові тести дітей шкільного віку та викладачів дозволить убезпечити освітній процес у школах.

Тому, що необхідно мати актуальну інформацію про їх стан здоров’я, заявив в інтерв’ю Інтерфаксу імунолог Андрій Волянський.

– Карантин у відношенні освіти повинен бути адаптивним не по географічних зонах, а за групами ризику для дітей дошкільного віку, школярів, студентів і викладачів. Йти в школу можна, але потрібно, щоб групи ризику все-таки були додатково захищені, – сказав Волянський.

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Основою для моніторингу стану здоров’я учнів може бути стандартний медогляд, який дозволив би оцінити ризики конкретної дитини.

Волянський прогнозує, що у вересні антитіла до коронавірусу можуть бути виявлені у 3-5% дітей шкільного віку.

– У холодний період року зростає захворюваність на респіраторні інфекції – вірусні, бактеріальні та грип, що, безумовно, буде і в поточному сезоні, – заявив він.

Офіційні дані щодо кількості інфікованих дуже різко відрізняються від реальних. За ними, в Україні інфіковано 0,3% населення, але в реально їх в 5 або 10 разів більше, заявив імунолог.

– Потрібно цих людей виявляти аналізами на наявність антитіл, щоб вони знали свій статус, щоб розуміли, як вони можуть працювати, навчати чи навчатися, – підкреслив Волянський.

Дистанційне навчання

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, які розташовані у червоній зоні карантину.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певними правилами роботи на карантині.