Що таке авітаміноз і гіповітаміноз, чим небезпечні ці захворювання, як вони проявляються і як лікувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Авітаміноз і гіповітаміноз – у чому різниця?

Багато хто не розрізняє авітаміноз і гіповітаміноз, маючи на увазі під цими станами нестачу вітамінів в організмі. Лікарі розділяють два поняття:

авітаміноз – це небезпечне захворювання, що викликане тривалим ненадходженням вітамінів в організм. Якщо не вистачає кількох корисних речовин, діагностується полівітаміноз. Авітаміноз небезпечний для життя і здоров’я. Він проявляється серйозними захворюваннями: цингою (у разі браку вітаміну C), рахітом (у разі браку вітаміну D), бері-бері (у разі нестачі B1).

гіповітаміноз – хворобливий стан, який трапляється значно частіше. Він виникає, коли з їжею надходить менше вітамінів, ніж потрібно організму.

Помилково прирівнювати гіповітаміноз до авітамінозу. Гіповітаміноз можна усунути, переглянувши спосіб життя й режим харчування. Авітаміноз вимагає медичної допомоги та негайного лікування.

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Причини гіповітамінозу

Захворювання може бути викликаним:

неповноцінним незбалансованим харчуванням;

стресами;

несприятливою екологічною ситуацією в регіоні;

надмірними фізичними навантаженнями;

прийманням деяких лікарських препаратів;

порушенням в роботі травної системи;

генетичними чинниками, що впливають на засвоюваність поживних речовин.

Симптоми гіповітамінозу

Симптоми авітамінозу й гіповітамінозу обов’язково проявляться на загальному самопочутті. Людина відчуває стомлюваність, сонливість, погіршення сну. Може з’явитися кровоточивість ясен, сухість шкіри, ламкість волосся й нігтів.

Нестача вітаміну A проявляється у вигляді сухості, лущення шкіри, ламкості волосся, появи стоматиту на слизовій оболонці ротової порожнини. Часто спостерігається зниження гостроти зору, особливо під час переміщенні зі світла в темряву.

Нестача вітаміну D проявляється депресією, стомлюваністю, поганим настроєм і пригніченістю. Може виникнути надмірна вага. Особливо небезпечний дефіцит вітаміну D для дітей і літніх людей, адже він впливає на засвоюваність кальцію і фосфору, від яких залежить міцність кісткової тканини.

Дефіцит вітаміну Е проявляється м’язовою слабкістю, проблемами з ходьбою й координацією, погіршенням зору, онімінням і поколюванням кінцівок.

Брак вітаміну C (аскорбінова кислота) проявляється зниженням імунітету, занепадом життєвих сил, кровотечею ясен і крихкістю судин (у результаті часто виникають гематоми), набряклістю кінцівок, анемією, блідістю й сухістю шкіри, підвищеною стомлюваністю, болями в кінцівках.

Під час дефіциту В1 спостерігаються порушення сну, дратівливість, погіршення пам’яті, болі в животі, погана робота кишечнику.

Під час дефіциту В12 відчувається слабкість, запаморочення, погана чутливість кінцівок, а також порушується робота нервової системи.

Як діагностувати гіповітаміноз?

Діагностика гіповітамінозу можлива за допомогою здавання аналізів. Потрібно звернутися до гастроентеролога, дієтолога або терапевта і здати аналізи на визначення концентрації вітамінів у крові й сечі.

Досвідчені лікарі можуть виявити захворювання без лабораторних досліджень, на підставі комплексу симптомів і візуального огляду.

Лікування гіповітамінозу

Лікування авітамінозу та гіповітамінозу залежить від ступеня тяжкості захворювання. Зазвичай достатньо:

прийняти курс вітамінів (полівітамінні комплекси або один із вітамінів, якого бракує в організмі);

переглянути спосіб життя й режим харчування;

пролікувати супутні захворювання шлунково-кишкового тракту (за наявності).

Включіть до раціону продукти, які містять необхідні вам вітаміни:

А – морква, будь-яка печінка, гарбуз, абрикоси, персики, усі червоні, жовті та померанчеві овочі;

В1 – пивні дріжджі, пророслі зерна пшениці, висівки, печінка, серце, горох, горіхи;

В2 – яйця, печінка, м’ясо, молоко, риба, зелені овочі (шпинат, броколі);

В9 – сир, зелень і овочі, печінка, хліб;

В12 – печінка, серце та інші субпродукти, червона риба, краби, сир;

C – агрус, чорна смородина, полуниця, болгарський перець, капуста (броколі, білокачанна, брюсельська), цитрусові, шипшина;

D – риба й риб’ячий жир, борошно грубого помолу, молоко.

Правильне харчування покращує самопочуття, поліпшує імунітет, піднімає тонус і покращує якість життя. Підібрати збалансований раціон можна самостійно без допомоги дієтолога. Як почати правильно харчуватися – читайте в матеріалі Фактів ICTV.