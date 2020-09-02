Програма бігу для початківців

Навчитися бігати за чотири тижні цілком можливо. За цей час людина зможе проводити у русі до 30 хвилин безперервно.

Але не варто поспішати, тому що організм повинен адаптуватися.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як навчитися бігати за чотири тижні.

Інтенсивність бігу

Новачкам варто бігати з помірною інтенсивністю, що відповідає приблизно 70% від максимальної частоти серцевих скорочень. Крім того, ви повинні бути у змозі пройти Тест на розмову – це коли під час бігу з партнером ви можете розмовляти цілими реченнями.

Біг та відновлення

На початку між днями, коли ви бігаєте, повинна бути перерва. Наприклад, можна бігати через день. Саме під час відновлення організм адаптується до тренувального стресу і стає сильнішим та здоровішим. Це стосується як м’язів ніг, так і серця, і легень.

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План бігу для початківців

Цей чотиритижневий план ходьби-бігу складається з чотирьох тренувань (днів) на тиждень. Якщо плануєте бігати тільки тричі на тиждень, то переносьте четвертий на наступний тиждень. Головне – ніякого насилля над собою, тобто якщо відчуваєте, що не в змозі відповідати новому рівню, краще залишіться на попередньому, поки не будете готові.

Між цими тренуваннями можна робити дні відпочинку. Наприклад, бігати у понеділок, середу, п’ятницю і суботу, але не менше трьох разів на тиждень.

До і після тренування потрібно зробити розтяжку. Крім того, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж почати бігати.















Як навчитися бігати за 4 тижні / 4 фотографии

Біг для схудення

Біг – чудовий спосіб привести своє тіло у форму.

Крім того, це дешева альтернатива спортзалам.

Основі правила бігу для схудення дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: gvinevra.ru