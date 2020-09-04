Дієтологи рекомендують для схуднення вживати на сніданок злаки, яйця і салати.

Від того, наскільки правильно ми починаємо день, залежать процеси метаболізму і то, як будуть накопичуватися токсини.

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Американські лікарі рекомендують вживати на сніданок:

1. Вівсяна каша, зварена на молоці або воді. У неї можна додати мед, сухофрукти або свіжі ягоди, а також різні горіхи.

2. Мюслі з молоком або йогуртом. Один з головних критеріїв – мюслі повинні бути без цукру.

3. Свіжий салат з фруктів.4. Омлет з 1-2 яєць з додаванням овочів і зелені.

5. Сир з ягодами буде на сніданок не тільки корисним, але і смачним.

6. Бутерброд з цільнозернового хліба, листа салату або огірка і шматочки сиру або вареної курки.

7. Для того щоб ваш організм наповнити вранці білком і залізом, слід їсти гречану кашу на молоці.

8. Салат з авокадо. Спосіб приготування: поріжте 1-2 авокадо, додайте до нього 1 відварене яйце і 2 ст. ложки тертого сиру. Використання масла для салату необов’язково, так як авокадо жирний плід.

9. Сніданок з вівсяних пластівців. Спосіб приготування: 2-3 ч. Ложки пластівців, 100-150 г йогурту і можна додати свіжих або заморожених ягід. Всі інгредієнти помістити в блендер і збити до утворення однорідної маси. В кінці додати трохи лляної олії.

10. Поріжте яблуко шматочками і додайте 1-2 ст. ложки вівсяних пластівців. Все це заправити кефіром або йогуртом.

Як схуднути

Існує три базових правила як схуднути швидко. За словами Катерини Бут, більш відомої під псевдонімом Катя Жесть, потрібно ввести інтервали між прийомами їжі.

Друге правило, яке повинно бути, зменшення об’єму порції до 300 грам, третє – відмова від шкідливої їжі.