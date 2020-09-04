Скільки можна пити алкоголю, щоб не отримати ожиріння – дослідження

Навіть легке вживання алкоголю пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння та метаболічного синдрому, показало дослідження, в якому взяли участь 27 млн дорослих людей.

Стандартний напій – це бокал вина або пляшка пива 0,3

Результати дослідження, яке було представлено на Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (ECOICO), показали, що ожиріння може викликати вживання більше половини стандартного алкогольного напою на день (що еквівалентно 7 г етанолу).

Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Порівняно з непитущими, чоловіки, які випивали в середньому від половини до одного звичайного напою на день (7,1-14 г алкоголю), мали приблизно на 10% більше шансів захворіти на ожиріння та метаболічний синдромом.

Водночас ті, хто споживали до двох напоїв на день, на 25% більше ризикували отримати проблеми.

Найвищий ризик спостерігався у чоловіків, які випивали більше двох напоїв або 24 г алкоголю на день – вони мали на 34% більше шансів захворіти на ожиріння та на 42% більше шансів отримати метаболічний синдром.

Результати дослідження показали схожі результати і серед жінок.

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Скільки можна пити алкоголю – рекомендація ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає стандартний алкогольний напій як 10 г чистого етанолу.

Експерти ВООЗ рекомендують чоловікам і жінкам не перевищувати дозу в два стандартні напої на день.

Джерело: Medical Express