Скільки можна пити алкоголю, щоб не отримати ожиріння – дослідження

Навіть легке вживання алкоголю пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння та метаболічного синдрому, показало дослідження, в якому взяли участь 27 млн дорослих людей.
Стандартний напій – це бокал вина або пляшка пива 0,3
Результати дослідження, яке було представлено на Європейському та Міжнародному конгресі з ожиріння (ECOICO), показали, що ожиріння може викликати вживання більше половини стандартного алкогольного напою на день (що еквівалентно 7 г етанолу).
Це стосується як чоловіків, так і жінок.
Порівняно з непитущими, чоловіки, які випивали в середньому від половини до одного звичайного напою на день (7,1-14 г алкоголю), мали приблизно на 10% більше шансів захворіти на ожиріння та метаболічний синдромом.
Водночас ті, хто споживали до двох напоїв на день, на 25% більше ризикували отримати проблеми.
Найвищий ризик спостерігався у чоловіків, які випивали більше двох напоїв або 24 г алкоголю на день – вони мали на 34% більше шансів захворіти на ожиріння та на 42% більше шансів отримати метаболічний синдром.
Результати дослідження показали схожі результати і серед жінок.
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Скільки можна пити алкоголю – рекомендація ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я визначає стандартний алкогольний напій як 10 г чистого етанолу.
Експерти ВООЗ рекомендують чоловікам і жінкам не перевищувати дозу в два стандартні напої на день.
Джерело: Medical Express