З приходом осінніх холодів та дощів, організм людини починають атакувати віруси. Ситуацію цього року погіршує пандемія Covid-19, яка змушує дотримуватись карантинних правил та менше виходити на вулицю. А відсутність сонця та свіжого повітря погіршує імунітет, який є таким важливим у наш час.

Але лікарі радять перед прийманням вітамінів проконсультуватись у спеціаліста.

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Для чого потрібні вітаміни:

зміцнення імунітету;

стійкість до стресів;

підвищення активності і м’язової витривалості;

здоровий зовнішній вигляд волосся, нігтів, шкірних покривів.

– Серед ознак нестачі вітамінів – зниження апетиту, запаморочення, слабкість. Тьмяність волосся також може бути ознакою авітамінозу. Правильно підібрані вітаміни повністю забезпечують тіло поживними речовинами і насичують клітини необхідними мікроелементами, – каже лікар-терапевт Марія Саламаха.

Які вітаміни приймати восени:

Вітамін А потрібен для боротьби з процесами старіння;

потрібен для боротьби з процесами старіння; Вітамін В1 потрібен для нервової системи та шкіри;

потрібен для нервової системи та шкіри; Вітамін В6 також важливий для нервової системи та нормальної роботи мозку;

також важливий для нервової системи та нормальної роботи мозку; Вітамін Н дає організму енергію і зміцнює нервову систему. Його вживання укріплює нігті та волосся;

дає організму енергію і зміцнює нервову систему. Його вживання укріплює нігті та волосся; Вітамін С – антиоксидант, який укріплює нервову систему;

– антиоксидант, який укріплює нервову систему; Вітамін D3 – вітамін, який допомагає покращити обмін речовин та укріплює кістки;

– вітамін, який допомагає покращити обмін речовин та укріплює кістки; Вітамін Е – важливий для шкіри та нормального гормонального балансу.

Вибираючи конкретний препарат орієнтуйтеся на склад, в якому мають бути перераховані вітаміни, радить лікар.

Правильне харчування

Для сталого імунітету важливо правильно харчуватись. Це покращує самопочуття, поліпшує імунітет та підіймає тонус організму.

Підібрати правильне харчування можна самостійно без допомоги дієтолога. Але потрібно пам’ятати, що різка зміна звичок харчування – це серйозний удар для організму.