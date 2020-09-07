Китай презентував дві вакцини від коронавірусу

Дві фармацевтичні компанії з Китаю вперше презентували свої потенційні вакцини від коронавірусу.

Нині вони проходять третій етап клінічних випробувань, повідомляє The Jakarta post.

Вакцину розробили Sinovac Biotech і Sinopharm. Зразки показали на виставці в Пекіні.

– На них покладають великі надії, – цитує газета владу Китаю.

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У компаніях очікують отримати дозвіл на їх використання до кінця цього року.

Вакцина від коронавірусу

Першою про розробку вакцини проти коронавірусу заявила Росія. Ліки розробили науковці дослідницького центру ім. Гамалії з Москви.

Вчені запевняють, що їх вакцина пройшла необхідні перевірки і формує стійкий імунітет до Covid-19.

У першій і другій фазах досліджень речовина спровокувала вироблення антитіл до Covid-19 у всіх 76 учасників випробування.

Джерело: The Jakarta post