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Безкоштовне щеплення в Україні роблять від 10 інфекцій – список

В Україні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Читайте: У МОЗ розповіли про запаси вакцин в Україні

Всі вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень, що діють у лікарнях.

Безкоштовно можна вакцинуватись від:

  • туберкульозу;
  • поліомієліту;
  • дифтерії;
  • правця;
  • кашлюка;
  • кору;
  • паротиту;
  • краснухи;
  • вірусного гепатиту B;
  • гемофільної інфекції.

– Усі вакцини високої якості і вони верифіковані ВООЗ, – заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Вакцини проти коронавірусу

У світі три країни заявили про третій етап випробувать вакцини проти коронавірусу. Клінічні випробування проводяться на добровольцях.

Першою, про готовий препарат для боротьби з Covid-19, заявила Росія. Їхня вакцина Супутник V скоро вийде в цивільний оборот.

У Німеччині готуються до клінічних випробувань вакцину від концернів BioNTech та Pfizer Inc.

7 вересня свої розробки показали китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm.

За даними ВООЗ, у світі розробляється до 30 перспективних вакцин від коронавірусу.

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