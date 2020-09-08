Безкоштовне щеплення в Україні роблять від 10 інфекцій – список

Всі вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень, що діють у лікарнях.

Безкоштовно можна вакцинуватись від:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

правця;

кашлюка;

кору;

паротиту;

краснухи;

вірусного гепатиту B;

гемофільної інфекції.

– Усі вакцини високої якості і вони верифіковані ВООЗ, – заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Вакцини проти коронавірусу

У світі три країни заявили про третій етап випробувать вакцини проти коронавірусу. Клінічні випробування проводяться на добровольцях.

Першою, про готовий препарат для боротьби з Covid-19, заявила Росія. Їхня вакцина Супутник V скоро вийде в цивільний оборот.

У Німеччині готуються до клінічних випробувань вакцину від концернів BioNTech та Pfizer Inc.

7 вересня свої розробки показали китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm.

За даними ВООЗ, у світі розробляється до 30 перспективних вакцин від коронавірусу.