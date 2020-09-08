Безкоштовне щеплення в Україні роблять від 10 інфекцій – список

В Україні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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Всі вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень, що діють у лікарнях.
Безкоштовно можна вакцинуватись від:
- туберкульозу;
- поліомієліту;
- дифтерії;
- правця;
- кашлюка;
- кору;
- паротиту;
- краснухи;
- вірусного гепатиту B;
- гемофільної інфекції.
– Усі вакцини високої якості і вони верифіковані ВООЗ, – заявив голова МОЗ Максим Степанов.
Вакцини проти коронавірусу
У світі три країни заявили про третій етап випробувать вакцини проти коронавірусу. Клінічні випробування проводяться на добровольцях.
Першою, про готовий препарат для боротьби з Covid-19, заявила Росія. Їхня вакцина Супутник V скоро вийде в цивільний оборот.
У Німеччині готуються до клінічних випробувань вакцину від концернів BioNTech та Pfizer Inc.
7 вересня свої розробки показали китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm.
За даними ВООЗ, у світі розробляється до 30 перспективних вакцин від коронавірусу.