Що дати дитині в школу на обід наразі найактуальніше запитання серед батьків. Навчальний рік 2020-2021 вже розпочався, але в умовах пандемії коронавірусу в Україні більшість шкільних їдалень не працює.

Зараз, щоб уникнути небажаного пересування навчальним закладом, учням видають сухі сніданки – бургер, сік чи вода, інколи фрукти чи солодка випічка.

Батькам потрібно самостійно зібрати повноцінний обід з собою до школи. Адже дитина доволі багато часу проводить у навчальному закладі, а здорові обіди допоможуть уникнути шкідливих перекусів та звикнути до здорового та збалансованого харчування.

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Обід для дитини повинен бути комплексним, містити вуглеводи, білки та жири.

За словами дієтолога Юлії Поворознюк, на обід з собою до школи краще давати комбіновані страви, а саме бутерброди з твердим сиром для забезпечення добової норми жирів та з м’ясом (забезпечення білків), сезонні овочі та яйця.

– Взяти до школи на обід можна бутерброд з сиром та м’ясом, але важливо пам’ятати, що це повинна бути домашня котлета чи відбивна, а не куплена у магазині ковбаса. Також для повноцінної підтримки організму та забезпечення білками дитині можна на обід дати варені яйця (курячі, перепелині), які завчасно почищені, – говорить Юлія Поворознюк.

Найкращим варіантом буде цільнозерновий хліб. Він може бути пшеничний, житній, гречаний чи з висівками.

Якщо готувати обід з білого хлібу, дитина швидко зголодніє і не отримає потрібну кількість поживних речовин.

– Як альтернатива хлібу, дитина може брати на обід до школи хлібці. Вони є рисові, гречані, кукурудзяні, житні.

Також дитині потрібні овочі, щоб організм отримував вітаміни. Але тут все залежить від сезонності та вподобань дитини. Це може бути огірок, морква, помідор порізаний до бутерброду тощо.

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Дієтолог Юлія Поворознюк зазначає, аби забезпечити добову норму жирів дитині до школи можна давати горіхи, які попередньо будуть замочені чи ошпарені кип’яченою водою.

Щодо виду горіхів обмежень немає. Якщо у дитині відсутні будь-які алергії, можна давати на обід грецькі горіхи, мигдаль, фундук тощо.

– Не можна давати солоні горішки , оскільки це шкідливо для жовчного міхура, печінки та підшлункової залози, – уточнює дієтолог.

Як заміну солодкому дитині в школу на обід краще покласти сухофрукти чи сезонні фрукти (яблука, груші, сливи).

Окрім того, Юлія Поворознюк говорить, що дітям взяти до школи на обід можна шоколад для кращої роботи мозку.

– Шоколад повинен мати не менше ніж 56% какао бобів. Цукерки давати не можна, оскільки вони містять трансжири, – розповідає Поворознюк.

Окрім того, на добу дитина без шкоди для свого здоров’я та нормальної роботи мозку має з’їдати не більше 25 г шоколаду. Тому на обід з собою до школи дитині можна покласти маленький шматочок, а не цілу плитку.

І звісно дитині потрібна вода, яка забезпечить повноцінне функціонування організму.

В умовах пандемії корона вірусу дієтолог Юлія Поворознюк зазначає, що усі продукти повинні бути запаковані у спеціальний контейнер (ланч-бокс) та порізані, якщо це овочі чи фрукти, щоб дитина могла зручно та швидко все з’їсти виделкою, після чого обробити руки антисептиком. Адже не кожен клас має доступ до проточної води, щоб помити руки.