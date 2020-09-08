У Німеччині пройдуть фінальні випробування ще однієї вакцини від коронавірусу

У Німеччині готуються до клінічних випробуваннь вакцини проти коронавірусу, яку розробляє німецька компанія BioNTech спільно з американськими колегами з Pfizer Inc.

Інститут Пауля Ерліха вже схвалив відповідні випробування третьої фази, повідомляє Deutsche Welle.

Планується, що в ньому братимуть участь до 30 тис. добровольців, які отримають вакцину або плацебо.

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Якщо випробування пройдуть успішно, компанії у жовтні планують подати заявку про допуск їх вакцини на ринок.

Китайська вакцина від Covid-19

Китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm представили свої вакцини від коронавірусу. Зразки показали на виставці в Пекіні 7 вересня.

Нині вони проходять третій етап клінічних випробувань – тестуються на добровольцях.

У компаніях очікують отримати дозвіл на їх використання до кінця цього року.

Також свою вакцину розробила Росія. Перша партія препарату Супутник V отримала дозвіл на випуск на території країни.