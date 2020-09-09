У Зінківському районі Полтавської області чоловік захворів на лихоманку Західного Нілу. Це небезпечна хвороба, що передається через укуси комарів.

Хворого з температурою 39 градусів госпіталізували до лікарні. Є у нього й інші характерні симптоми – слабкість та ломота у м’язах.

Методом імунофлюоресценції у чоловіка виявили антитіла IgG до вірусу Західного Нілу.

Вакцини для профілактики не існує, тому у Центрі громадського здоров’я рекомендують захищатися від укусів комарів всіма можливими способами.

Водночас варто знати, що інфікована людина не заразна, тобто немає підтвердження випадків передавання вірусу від людини до людини.

На карті вказано ензоотичні території для ГЗН в Україні.

Гарячка Західного Нілу в ЄС

Європейський центр профілактики та контролю захворювань нині володіє даними, що на кінець серпня 2020 року у Європі зафіксовано 122 випадки зараження ГЗН, 10 з них – летальні.

Нині відомо про 54 заражених та вісім смертей у Греції, в Іспанії – 44 інфікованих та дві смерті, в Італії – 22 хворих та двоє – в Румунії.

Водночас в іспанській провінції Севілья спостерігається спалах цієї хвороби.

Окрім того, в початку 2020-го відомо про 40 спалахів серед коней в Іспанії, Італії, Франції та Португалії.

В України випадки ГЗН не фіксувалися протягом останніх двох років.

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Що таке гарячка Західного Нілу

ГЗН передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням оболонки та речовини головного мозку.

У зоні ризику – сільські жителі, а також мисливці. Тому хвороба має ще одну назву – качина лихоманка.

Наймасштабніший спалах гарячки Західного Нілу в Європі стався в 1996-1997 роках, коли в Румунії захворіли близько 5 тис. людей.