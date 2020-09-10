Україна розраховує на вакцину від Covid-19 для 20% населення – Степанов

За міжнародною ініціативою COVAX, Україна може розраховувати на вакцину від коронавірусу для 20% населення.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час телефонної розмови з міністром охорони здоров’я Німеччини Йенсом Шпаном.

– Україна вдячна ЄС та Німеччині за безпосередній фінансовий вклад та політичну підтримку міжнародної ініціативи COVAX, – сказав Степанов.

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Однак, в Україні залишиться більш 30 млн людей, яким потрібна вакцину. Україна буде самостійно шукати джерела для поставок.

Німеччина готова повернутися до розмови про доступ України до вакцини, як тільки буде зрозуміло, які препарати пройдуть клінічні дослідження.

Вакцини від коронавірусу

Чотири країни заявили, що їх вакцина проти коронавірусу, проходить третій етап випробувань. Препарати тестують у РФ, Китаю, Великій Британії та Німеччині.

Нині їх тестують на добровольцях.

За даними ВООЗ, вакцини проти Covid-19 вийдуть на ринок у середині 2021 року.