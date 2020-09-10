Погода в Україні вже починає поступово змінюватись – стає дедалі прохолодніше. Осінь несе в собі чимало ризиків, пов’язаних зі здоров’ям.

Звикнувши до літнього тепла, ми довго звикаємо, що потрібно вже одягатися тепліше і зайвий раз не випробовувати свій організм.

Одне з актуальних запитань випливає у прихильників спорту – чи можна бігати восени на вулиці?

Факти ICTV спробували розібратися, як правильно бігати восени, щоб не захворіти.

Навіщо бігати восени

Умовно біговий сезон триває з кінця весни до початку осені, адже це найбільш комфортний температурний період для бігу.

Решта часу – так зване міжсезоння, коли заняття бігом стають менш активними й частими і люди перемикаються на інші види спорту.

Однак бігати восени можна і навіть потрібно. Щоб форма не губилася, а результати не знижувалися, тренувальний процес повинен бути безперервним.

Якщо зробити перерву навіть на місяць, то потім доведеться починати ледь не спочатку і знову входити у ритм.

Вибір одягу

З настанням холодів треба більше уваги приділяти вибору одягу.

Насамперед, треба розуміти, що біговий одяг повинен забезпечувати тепловий комфорт. Тобто, під час активного навантаження вам не повинно бути ні холодно, ні жарко. Така зона комфорту у кожного різна, тому треба підбирати індивідуально.

Навіть якщо на вулиці трохи холодно, через кілька хвилин бігу тіло зігріється. Однак під час заминки варто було б накинути додатковий одяг (за потреби).

Також важливо під час низької температури закривати вуха.

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Правильний маршрут

Планувати маршрут необхідно заздалегідь – бажано, щоб пробіжка закінчилася в теплому приміщенні (наприклад, зробити заминку вже вдома).

Адже якщо спітнілим продовжити тренування на холодному вітрі, можна легко простудитися.

Якщо на вулиці вітряно, намагайтеся прокласти маршрут так, щоб спочатку бігти проти вітру, а потім – за вітром.

Відразу після тренування необхідно прийняти теплий душ, переодягнутися та випити чай.

Це допоможе швидко зігрітися, а чай заповнить кількість рідини в організмі.

Як навчитись бігати за 4 тижні

Навчитися бігати за чотири тижні цілком можливо. За цей час людина зможе проводити у русі до 30 хвилин безперервно.

Але не варто поспішати, тому що організм повинен адаптуватися.

Факти ICTV підготували матеріал про те, як навчитися бігати за чотири тижні.