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Covid-19 чи грип: в Україні розробляють унікальний тест

МОЗ України замовив Інституту молекулярної біології тест-системи, за допомогою яких можна буде за одним зразком визначити, на що хвора людина – Covid-19 чи грип.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що нині багато тест-систем на наявність коронавірусу, але попереду сезон грипу, тому створення універсального тесту, який визначатиме різні види вірусів, спростить ситуацію.

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За його словами, тест на 5-6 плашок чітко показуватиме – це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба.

В ООН закликали країни виділити $35 млрд для розробки тестів і вакцин проти коронавірусу.

Водночас, за оптимістичним сценарієм, вакцини надійдуть у продаж не раніше середини 2021 року.

Нині у світі розробляють півсотні вакцин. Уже чотири країни заявили про третій етап випробувань.

Фото: Dreamstime

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