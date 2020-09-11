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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19

Сінгапурські вчені розробили систему моніторингу, яку можна легко прикріпити до будь-якої маски для обличчя, щоб відстежувати показники здоров’я користувача, які можуть вказати на Covid-19.

Датчики реєструють температуру шкіри, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень – усі ці параметри пов’язані з коронавірусом.

Такі “розумні маски” можна надягати на пацієнтів із Covid-19 у лікарнях, що дозволить персоналу віддалено контролювати їхні життєво важливі показники, знижуючи ризик зараження для медпрацівників, розповіли творці пристрою.

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  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
  • У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19
У Сінгапурі створили “розумну маску”, що відстежує ознаки Covid-19 / 3 фотографии

Скільки медпрацівників в Україні захворіли Covid-19

Станом на 11 вересня в Україні кількість підтверджених випадків захворювання серед медичних працівників складає 12 605.

За минулу добу інфікувалися коронавірусом ще 142 працівники сфери охорони здоров’я.

Джерело: The Straits Times

Фото: The Straits Times

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