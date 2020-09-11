Віддалена робота руйнує зуби: три поради, як цьому запобігти

Від моменту початку пандемії стоматологи спостерігають величезний приріст пацієнтів зі зламаними зубами.

– За останні шість тижнів я бачила більше зламаних зубів, ніж за попередні шість років, – розповіла New York Times стоматолог та ортодонт із Нью-Йорка Теммі Чен.

Який зв’язок між пандемією та зламаними зубами

По перше, нині ми живемо у час стресу, коли, наприклад, власники бізнесу хвилюються про зведення кінців із кінцями, а батьки хвилюються щодо навчання дітей вдома тощо.

Коли ви перебуваєте в стресі, ви набагато частіше рухаєте щелепою. Будь-які рухи, під час яких зуби стикаються, значно збільшують ризик того, що врешті-решт якийсь із них зламається.

Робота вдома може погіршити ситуацію. Це тому, що багато хто з нас працюють за обідніми столами, кухонними стільницями, на дивані чи в ліжку – іншими словами, у положеннях, які змушують нас згорбитися плечима вперед, вигинаючи таким чином хребет.

– Проста істина полягає в тому, що нерви на шийних і плечових м’язах ведуть у скронево-нижньощелепний суглоб, що з’єднує щелепну кістку з черепом. Погана постава вдень може обернутися проблемою скреготу зубами вночі, – пояснила стоматолог.

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Що робити, щоб пандемія не руйнувала зуби

На щастя, є декілька простих речей, які можна робити під час віддаленої роботи, аби убезпечити зуби від руйнування.

Протягом дня: перевірте, чи торкаються зуби

Кілька разів протягом дня зупиняйтеся і запитуйте себе, чи торкаються ваші верхні та нижні зуби. Якщо так, це вірна ознака того, що ви завдаєте шкоди.

Нормальним станом має бути розслаблена щелепа з невеликим проміжком між верхніми та нижніми зубами, навіть коли ваш рот закритий.

Після роботи: розслабте хребет

Зробіть після роботи вправу “риба”. Ляжте на підлогу на спину, витягнувши руки прямо над головою, і обережно похитайте руками, плечима, стегнами і ступнями з боку в бік. Мета – розслабити і видовжити хребет, щоби зняти напругу.

Сеанс йоги – ще один гарний спосіб витягнути та декомпресувати хребет.

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Перед сном: розслабтеся

Стоматолог радить 20-хвилинну ванну з сіллю Епсома перед сном. В ідеалі, не витрачайте час перед сном на перевірку електронної пошти чи роздуми про роботу.

Ви можете збільшити розслабленість перед сном за допомогою деяких повільних дихальних вправ, яких є багато в інтернеті. Повноцінний сон може врятувати ваші зуби.

Крім того, у продажу можна знайти пристрій, який слідкує, щоби ви не стискали щелепу під час сну, або вдень.

Джерело: Inc.