Всесвітня організація охорони здоров’я поділилася рецептом антисептика для рук, який можна зробити власноруч.

Необхідні інгредієнти для антибактеріального гелю можна знайти у будь-якій аптеці.

Як зробити антисептик своїми руками?

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Інгредієнти:

83 мл етилового спирту 96%;

4 мл перекису водню 3%;

1,4 мл гліцерину 98%.

Приготування:

Змішати інгредієнти, додати трохи дистильованої або кип’яченої води.

За даними ВООЗ, такий антисептик варто відкласти на 72 години, а лише потім використовувати.

Обробляти руки засобом треба не менше 30 секунд. Особливу увагу варто приділяти нігтям.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.

Джерело: ВООЗ