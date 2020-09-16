Над технологіями, які наближають людину до безсмертя, у світі працюють цілі інститути. Найбільші корпорації як Google та Amazon в цю сферу вкладають сотні мільйонів доларів.

Далі всіх, як завжди, заглянув Ілон Маск. Американський винахідник вирішив, що шлях до безсмертя можливий через імплантацію в мозок електронного чіпа. Над чим вже активно працює його компанія Neuralink.

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У недалекому майбутньому ця технологія дозволить спілкуватися з допомогою думок, посилить здібності людей і дозволить перенести свідомість на електронний носій.

Ще одна технологія, яка здатна уповільнити процеси старіння – це стовбурові клітини. І це не лабораторія Ілона Маска десь у США, а сховище для незвичайних клітин у Києві.

У таких умовах вони можуть зберігатися практично необмежений час і продовжити ваше життя за рахунок власних клітин. Стовбурові клітини – це будівельний матеріал, який вже допомагає лікувати хвороби.

У перспективі ж за допомогою таких клітин можна буде навіть друкувати нові органи на 3D принтері і замінити поламані чи зношені.

Продовження життя шляхом заміни органів – ідея не нова. Радянські лабораторії свого часу експериментували на тваринах. Усе заради довголіття вождів пролетаріату. Найзухвалішою виявилась спроба пересадити голову собаки.

Нині ідея заміни голови вважається дуже перспективною. Бо пересадивши голову, а з нею і свідомість в інше, здорове тіло, можна значно продовжити життя.

Та справжній прорив в індустрії нестаріння обіцяє генна інженерія. Вже нині існують технології, які дозволяють редагувати гени. А в перспективі – виправлятимуть у них дефекти, які призводять до хвороб.

Також популярне глибоке кріозамороження. Щоправда коштує це недешево та й гарантій ніхто не дає. Ціна стартує від $40 тис. Все залежно від того, скільки років вас зберігатимуть у холодильнику.

Та не лише мільярдери хочуть жити вічно. Президенти та диктатори ладні на все, заради продовження свого буття.

Так, над довголіттям екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва працює цілий університет. Тамтешні науковці роками розробляли унікальний напій для свого вождя.

За офіційною версією, він сприяє засвоєнню макроелементів та поживних речовин. Хоча на проект начебто пішли мільйони доларів.

Згодом представник Лондонського музею науки заявив, що казахи розробляють спосіб програмування мікробних культур у людському організмі. Аби отримувати максимум корисних речовин з їжі.

Це нібито може змінити хід таких хвороб як ожиріння та діабет. Сам же Назарбаєв поповнив список лідерів, які наймали вчених і медиків для створення так званого еліксиру безсмертя.

Своїм дивовижним омолодженням прославився і російський президент Володимир Путін. У Росії існують потужні інститути та лабораторії, які залишилися ще з радянських часів. Вони працювали над продовженням життя генсеків СРСР, а їх розробки і досі під грифом секретно.

Віктор Янукович також намагався омолодитися. Весь комплекс Межигір’я, де він мешкав, створювався для комфорту та вічного життя, пригадує колишній керівник його передвиборчого штабу Тарас Чорновіл. Там перевіряли усе що їв, пив та навіть чим дихав Янукович.

Був навіть свій окремий СПА-комплекс із повним зануренням у задоволення. Десятки кабінетів, обладнаних за останнім словом техніки. Омолоджуватись Янукович любив і в спеціальній тайській кімнаті.

Якщо зараз на технології так званого безсмертя у світі витрачають близько $2 млрд, то за п’ять років фахівці прогнозують в десять разів більші видатки. Схоже, що на шляху до вічного життя багатіїв вже не зупинити.

Імпланти для трансляції музики

Компанія Neuralink розробляє мозкові імпланти, які транслюватимуть музику прямо в мозок. Це стане можливим завдяки спеціальним чіпам.

Така технологія позбавить від необхідності носити навушники для прослуховування музики.

У компанії зазначили, що трансляція музики буде не єдиною функцією пристрою. Мозкові чіпи матимуть можливість допомогти позбутися від шизофренії та деменції.