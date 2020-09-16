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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Трамп анонсував появу вакцини від Covid-19 через кілька тижнів

Вакцина від коронавірусу в США може бути готова протягом декількох тижнів.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп в ефірі телеканалу ABC.

Він не уточнив, вакцина якої компанії буде зареєстрована першою.

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– Завдяки мені, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів прискорить процедуру реєстрації препарату, – додав Трамп.

Вакцина від коронавірусу

Фармакологічна компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

Нині вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.

Джерело: АВС

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