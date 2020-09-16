Вакцина від коронавірусу в США може бути готова протягом декількох тижнів.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп в ефірі телеканалу ABC.
Він не уточнив, вакцина якої компанії буде зареєстрована першою.
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– Завдяки мені, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів прискорить процедуру реєстрації препарату, – додав Трамп.
Вакцина від коронавірусу
Фармакологічна компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.
Нині вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.
Джерело: АВС