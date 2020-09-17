В Україні використовуватимуть нову вакцину від грипу, яка повинна з’явиться в аптеках країни вже через тиждень.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.
Нові вакцини від грипу виготовляють іноземні виробники – Нідерланди, Корея, Бельгія.
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Вартість їх заступник глави МОЗ не уточнив.
– Держава має намір вакцинувати деякі групи ризику своїм коштом, – заявив він.
Вакцина від коронавірусу
Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу.
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які групи населення першими отримають препарат у рамках ініціативи COVAX. У списку громадян – співробітники медичної та освітньої сфер.