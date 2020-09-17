Як правильно бігати – 4 поради

Біг допомагає привести тіло у форму і скинути зайву вагу.

Щоб досягти максимального результату, потрібно робити це правильно.

Як правильно бігати – чотири поради від МОЗ

Стежте за поставою

Намагайтеся не сутулитися. Під час бігу розправте плечі, відведіть їх назад та розслабте. Також тримайте голову і шию прямо – дивіться вперед, а не під ноги.

Важливо, аби м’язи спини, шиї, плечей та обличчя були розслабленими.

Розслабте руки і зігніть під прямим кутом

Не напружуйте руки під час бігу – це додаткове навантаження на спину та плечі. Проте не перестарайтеся – руки не мають бовтатися хаотично.

Правильна позиція – руки зігнуті під прямим кутом, рухаються вперед і назад, а не поперек тіла. Рухи руками вперед-назад допомагають під час бігу.

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Нахиліть корпус вперед і намагайтеся бігти невеликими кроками

Корпус можна трохи нахилити вперед – це допоможе зафіксувати положення стегон. Так ви знизитите ризик болю у спині та стегнах, зменшите навантаження на п’яти.

Ноги мають бути трохи зігнутими в колінах. При цьому не піднімайте коліна занадто високо – вони мають бути направлені вперед, а не вгору.

Уникайте навантаження лише на п’яту або передню частину стопи. Найбезпечніший спосіб бігу – це навантаження на середину стопи.

Старайтеся робити маленькі легкі кроки, адже під час пробіжки рухи повинні бути легкими та спокійними. Незалежно від вашої ваги, під час бігу не повинно виникати гучних звуків, коли ноги торкаються покриття.

Дихайте правильно

Незалежно від того, дихаєте ви носом чи ротом, потрібно робити глибокі ритмічні вдихи та видихи. Намагайтеся робити один вдих-видих кожні два кроки, можна поступово збільшувати інтервал.

Як навчитися бігати

Багато хто мріє привести своє тіло в відмінну форму.

Допоможе у цьому біг.

Раніше Факти ICTV писали, як навчитися бігати за чотири тижні.